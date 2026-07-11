Murió Ramiro Agulla, el genio creativo que revolucionó la publicidad argentina y que muy pocos saben que nació en Río Gallegos

El creador de campañas inolvidables como 'La llama que llama' y 'Dicen que soy aburrido' falleció a los 62 años. Aunque desarrolló toda su carrera en Buenos Aires, un dato poco conocido es que nació en Río Gallegos, Santa Cruz.

Una figura clave de la publicidad argentina

La publicidad argentina perdió a una de sus figuras más influyentes. Ramiro Agulla fue uno de los creativos que transformó la forma de comunicar marcas y campañas políticas en el país. Su nombre quedó ligado para siempre a campañas memorables como 'La llama que llama' y al recordado eslogan 'Dicen que soy aburrido'.

Un origen patagónico poco conocido

Existe un dato que muchos desconocen: Ramiro Agulla nació en Río Gallegos, provincia de Santa Cruz. Aunque pasó gran parte de su vida en Buenos Aires y allí desarrolló su carrera, sus raíces patagónicas forman parte de su historia personal.

Campañas que marcaron una época

Junto a Carlos Baccetti fundó una de las agencias más exitosas de América Latina y creó campañas para grandes marcas nacionales e internacionales. Su trabajo también dejó una profunda huella en la comunicación política argentina.

Un legado que permanece

El fallecimiento de Agulla representa la despedida de uno de los grandes innovadores de la publicidad argentina. Sus ideas trascendieron los anuncios comerciales para convertirse en parte de la cultura popular, dejando un legado que seguirá inspirando a nuevas generaciones de creativos