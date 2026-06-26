De Bariloche al mundo: la estrategia que convirtió a Franuí en un fenómeno global

Con presencia en más de 60 países y el objetivo de llegar a 190, la empresa fundada por la familia Fenoglio continúa su expansión internacional. Leticia Fenoglio, referente de la tercera generación, adelantó además nuevos proyectos, entre ellos una cuarta planta y el lanzamiento de una nueva variedad del producto.

Lo que comenzó como una idea para aprovechar una gran cosecha de frambuesas en la Patagonia terminó convirtiéndose en uno de los productos argentinos con mayor crecimiento internacional. Franuí, el snack de frambuesas cubiertas con chocolate creado por la familia Fenoglio, ya se comercializa en más de 60 países y apunta a llegar a 190 mercados en los próximos años.

Al frente de ese proceso se encuentra Leticia Fenoglio, integrante de la tercera generación de la familia chocolatera y responsable de liderar la estrategia de internacionalización de la marca. En una entrevista, explicó que la expansión estuvo marcada por la combinación de innovación, intuición y una fuerte apuesta por mantener la identidad del producto mientras se adapta a nuevos mercados.

La empresa cuenta actualmente con tres plantas de producción ubicadas en Bariloche, Fátima (Buenos Aires) y Valencia, España, desde donde abastece al mercado europeo. Además, ya analiza la construcción de una nueva fábrica en Estados Unidos para fortalecer su presencia en ese país y acompañar el crecimiento de la demanda internacional.

Fenoglio recordó que el camino no fue sencillo. Durante la pandemia debieron presentar un producto completamente nuevo a compradores que no comprendían de qué se trataba. Recién cuando comenzaron las ferias internacionales y las degustaciones presenciales lograron abrirse paso en distintos mercados, impulsados también por la viralización del producto en redes sociales.

Entre los próximos lanzamientos, la empresa prepara una nueva versión elaborada con frutillas, chocolate blanco y chocolate caramelizado, denominada Franuí Gold, que debutará primero en Europa y posteriormente llegará a la Argentina. El objetivo es ampliar la línea de productos sin perder el espíritu innovador que caracteriza a la marca.

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La meta de la familia Fenoglio es continuar creciendo sin dejar de ser una empresa familiar, manteniendo la calidad de sus productos y llevando una marca nacida en la Patagonia a cada vez más países del mundo.

La versión 2026 de la segunda y tercera generación de Fenoglio. Ahora en modo creadores de Franuí y Rapa Nuí