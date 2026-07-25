Su principal diferencial es ofrecer departamentos completamente equipados, pensados tanto para parejas como para familias o viajeros de negocios. Los apartamentos cuentan con espacios amplios, cocina, estar, habitaciones confortables y todo lo necesario para disfrutar de una estadía independiente sin resignar el confort de un hotel.





La ubicación es otro de sus grandes atributos. Al encontrarse en el centro de Coyhaique, los huéspedes pueden acceder caminando a restaurantes, cafeterías, supermercados, tiendas y a la tradicional Plaza de Armas, convirtiéndose en un excelente punto de partida para conocer la ciudad y organizar excursiones hacia los principales atractivos de la región.





Desde allí es posible emprender viajes hacia destinos emblemáticos como el Parque Nacional Queulat, la Laguna San Rafael, Puerto Aysén, Puerto Río Tranquilo, las Capillas de Mármol o recorrer la legendaria Carretera Austral, uno de los caminos escénicos más impactantes de Sudamérica.





Además de su excelente ubicación, Entre Cumbres se destaca por la calidad de sus instalaciones, la limpieza, la tranquilidad de sus espacios y una atención personalizada que busca que cada visitante se sienta como en casa.





En una ciudad que año tras año recibe a miles de turistas argentinos y extranjeros atraídos por la naturaleza virgen de la Patagonia chilena, contar con un alojamiento cómodo y bien ubicado hace una gran diferencia. En ese sentido, Hotel Entre Cumbres se presenta como una de las alternativas más recomendables para disfrutar de Coyhaique con el máximo nivel de confort.





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