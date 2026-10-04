Neuquén probará bitrenes en las rutas de Vaca Muerta durante seis meses

La Provincia de Neuquén prepara una prueba piloto de seis meses para evaluar el uso de bitrenes en las rutas vinculadas a Vaca Muerta. El ensayo se llevará adelante sobre la Ruta Provincial 17, entre Plaza Huincul y Añelo, y continuará por la Ruta 7 hasta la zona de depósitos de arena cercana a Santo Domingo.

La iniciativa surgió a partir de un pedido de productores de la región y fue confirmada por el presidente de la Dirección Provincial de Vialidad, José Federico Dutsch.

Durante la prueba se utilizarán dos tipos de bitrenes. Uno tendrá aproximadamente 22 metros de largo y podrá transportar hasta 60 toneladas, mientras que el otro alcanzará los 31 metros y tendrá una capacidad de hasta 75 toneladas.

Estos vehículos se diferencian de los camiones tradicionales principalmente por la cantidad de ejes, que permite distribuir mejor el peso y transportar una mayor cantidad de carga sin superar los límites establecidos para cada eje. Actualmente, un camión convencional suele trasladar entre 25 y 28 toneladas.

A lo largo de los seis meses se analizará el comportamiento de los bitrenes en distintos sectores de las rutas, especialmente en rotondas y zonas donde se requieren maniobras de giro. Con los resultados obtenidos, Vialidad definirá cuál de las configuraciones es más adecuada y evaluará una posible habilitación definitiva del corredor.

Más controles para el tránsito pesado

La prueba se suma a otras medidas que Neuquén proyecta para adaptar su infraestructura vial al crecimiento de Vaca Muerta. Según explicó Dutsch, el tránsito sobre la Ruta 7 se multiplicó considerablemente en los últimos años, mientras que también aumentaron los casos de vehículos que circulan con exceso de peso.

Para reforzar los controles, se instalará sobre la Ruta 7, a la altura de la Picada 19 y antes de llegar a Añelo, un sistema de pesaje dinámico junto con un peaje electrónico de flujo libre.

El sistema permitirá pesar a los vehículos mientras circulan. En caso de detectar un posible exceso de carga, se identificará la patente y el transporte deberá ingresar a una balanza física ubicada al costado de la ruta. Si se confirma el sobrepeso, se aplicará la multa correspondiente.

Un sistema similar será instalado sobre la Ruta 17, aproximadamente dos kilómetros antes de Añelo en dirección a Plaza Huincul, aunque inicialmente ese sector no tendrá peaje.

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El peaje de la Ruta 7 estaría instalado hacia fin de año y comenzaría a implementarse desde enero, primero con una etapa de prueba e información para los usuarios. Los fondos recaudados serán destinados al mantenimiento y conservación del tramo donde se cobre.

Nuevos corredores para descomprimir las rutas

El plan vial también contempla generar nuevas alternativas para distribuir el tránsito que actualmente se concentra sobre la Ruta 7.

Entre los proyectos se encuentra el denominado bypass de Añelo, mediante las rutas 8 y 17, y la continuidad de la pavimentación de la Ruta 51 hacia Mari Menuco para conectarla con la Ruta 17.

Además, avanza la obra de la Ruta 6 entre Crucero Catriel y Rincón de los Sauces, que actualmente registra un avance cercano al 60%. De los 54 kilómetros previstos, restan aproximadamente seis kilómetros de carpeta asfáltica. La intención es completar el asfalto hacia fines de octubre y finalizar posteriormente con la señalización, banquinas y elementos de seguridad.

La pavimentación de la Ruta 8 también permitirá sumar una nueva conexión hacia Rincón de los Sauces, evitando que todo el tránsito deba concentrarse en Añelo y en las rutas 7 y 5.

De esta manera, la Provincia busca acompañar el crecimiento de la actividad en Vaca Muerta con más capacidad de transporte, controles de carga y nuevos corredores para reducir la presión sobre las rutas que actualmente soportan gran parte del tránsito pesado.

Fuente: LM Neuquén.