Un importante accidente es materia de investigación luego de que una motoniveladora que realizaba tareas de mantenimiento en el marco del operativo invernal sufriera un siniestro sobre la Ruta Nacional 260.





De acuerdo con la información preliminar, la maquinaria vial habría caído por un precipicio mientras desarrollaba trabajos de despeje y mantenimiento sobre ese corredor, en un sector de alta complejidad debido a las condiciones climáticas y la acumulación de nieve y hielo.





Tras el hecho, se activó un operativo de asistencia con la participación de organismos de emergencia y personal competente, mientras se intenta determinar la mecánica del accidente y las circunstancias en las que ocurrió. Hasta el momento, las autoridades continúan recabando información oficial sobre lo sucedido y sobre el estado del trabajador que operaba la máquina.





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La Ruta Nacional 260 es uno de los caminos que requiere un intenso trabajo de mantenimiento durante el invierno para garantizar la circulación, especialmente en los sectores de montaña donde las condiciones meteorológicas suelen dificultar el tránsito.





Fuente: Río Mayo 1935.