Comodoro sorprendió con una de las mañanas más templadas del país

La ciudad comenzó este martes con una temperatura superior a la prevista y lideró el ranking nacional del Servicio Meteorológico Nacional. Durante la jornada se esperan abundante nubosidad, algunas lluvias aisladas y viento con ráfagas en las primeras horas.

Comodoro Rivadavia inició este martes 7 de julio con una temperatura poco habitual para la época invernal. A las 6 de la mañana, el termómetro registró 11,9 °C, un valor que incluso superó la mínima pronosticada para la jornada.

Según los datos difundidos por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), ese registro ubicó a la ciudad en el primer puesto del ranking de temperaturas del país durante las primeras horas del día, por encima de localidades del norte argentino que suelen encabezar ese listado.

Una jornada templada, pero con algunas lluvias

Además de la temperatura, el informe meteorológico indicó una humedad del 49 %, una presión atmosférica de 993,8 hPa y una visibilidad de 25 kilómetros.

Para la tarde se espera que la máxima alcance los 13 °C, convirtiendo al martes en uno de los días más agradables de las últimas semanas en Comodoro. Sin embargo, el cielo permanecerá mayormente nublado y existe probabilidad de lluvias aisladas durante la mañana. También se prevén ráfagas de viento de entre 51 y 59 km/h en el inicio de la jornada, con una disminución de la intensidad hacia la tarde y la noche. (ADNSUR)

El miércoles volverá el frío

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El alivio de las temperaturas será pasajero. Para el miércoles 8 de julio, el pronóstico anticipa un marcado descenso térmico, con una mínima de 3 °C y una máxima de apenas 8 °C. Además, continuará el cielo mayormente nublado y volverán a registrarse ráfagas de viento durante la mañana, aunque de menor intensidad.

Así estará el tiempo en otras ciudades de Chubut

En el noreste provincial también predominará el cielo mayormente nublado, aunque con temperaturas más bajas.

Trelew tendrá una máxima cercana a los 11 °C, con viento leve a moderado y sin lluvias importantes.

Rawson registrará temperaturas de entre 5 °C y 10 °C, con algunas ráfagas moderadas durante la mañana.

Puerto Madryn alcanzará una máxima cercana a los 10 °C, con condiciones estables, nubosidad y viento de baja a moderada intensidad.

Fuente: ADNSUR, con información del Servicio Meteorológico Nacional.