Se esperan nevadas, fuertes vientos y frío extremo desde este martes

El invierno se hace sentir con fuerza en la Patagonia. A partir de mañana, martes 30 de junio, la costa sur de la provincia de Chubut ingresará en un periodo de marcada inestabilidad climática, caracterizado por un desplome térmico, cielo encapotado y la probabilidad de precipitaciones níveas en las zonas bajas.

De acuerdo con el último análisis de los modelos meteorológicos, las condiciones comenzarán a complejizarse en las primeras horas del martes. El meteorólogo Walter Maza advirtió que existen indicios claros de posibilidad de nieve en Comodoro Rivadavia hacia las 09:00 de la mañana. Este fenómeno estará acompañado por un cielo completamente cubierto y una fuerte presencia del viento del sector sur, que soplará con una velocidad constante de 45 km/h y alcanzará ráfagas de hasta 60 km/h, incrementando notablemente la sensación de frío. Para esta jornada se prevé una temperatura mínima de 0°C y una máxima que apenas llegará a los 4°C.

El panorama para el resto de la semana no mostrará un alivio inmediato, sino más bien una intensificación de las bajas temperaturas. El miércoles se consolidará el ambiente gélido con una mínima que descenderá hasta los -3°C, mientras que la máxima ascenderá levemente hasta los 6°C.

El jueves, el termómetro iniciará el día en los 0°C y logrará escalar hasta una máxima de 10°C, marcando el inicio de una tímida recuperación térmica por la tarde.

Más allá de los valores que registren los termómetros, los especialistas ponen el foco en el confort térmico, es decir, el impacto real que la combinación de la temperatura, la humedad y el viento genera sobre el cuerpo de las personas. Durante los tres días, este indicador oscilará entre frío moderado y fuerte, lo que obliga a la población a tomar precauciones adicionales al salir a la vía pública. Ante este escenario costero, las autoridades recomiendan circular con extrema precaución por las rutas de la región, asegurar techos u objetos que puedan ser desplazados por las ráfagas y mantener una adecuada ventilación en los ambientes calefaccionados.