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Clima y Rutas

Intenso operativo en la Patagonia: rescatan a dos personas varadas a 22 grados bajo cero

​Las inclemencias del tiempo en la zona rural de Perito Moreno movilizaron a efectivos de la Policía Provincial, Gendarmería y Vialidad en una madrugada marcada por nevadas extremas.

A
Administración
Redacción
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PERITO MORENO — En medio de una ola de frío polar que azota a la región santacruceña, fuerzas de seguridad e infraestructura provincial concretaron con éxito un dramático rescate en la madrugada de este lunes. Dos personas que habían quedado atrapadas en medio del hielo y la nieve fueron auxiliadas a tiempo cuando la temperatura en la zona rozaba los 22 grados bajo cero.


​El operativo comenzó tras una alerta recibida por la División Operaciones Rurales de Perito Moreno. Inmediatamente, una patrulla encabezada por el sargento Epul y el sargento Arbe se desplazó en el Móvil 1062 hacia las inmediaciones del ex Módulo YPF "Cerro Piedra", un sector rural de difícil acceso afectado por intensas nevadas. La intervención se coordinó de manera conjunta con efectivos del Escuadrón 39 de Gendarmería Nacional y personal de Vialidad Provincial.

​Al llegar al sitio señalado, las brigadas de emergencia localizaron una camioneta Toyota Hilux imposibilitada de continuar su marcha debido a la acumulación de nieve y el congelamiento de la calzada. El vehículo procedía del establecimiento ganadero "Kopolke".



Asistencia en condiciones extremas

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​A pesar de los -22 °C registrados en la zona, los rescatistas constataron rápidamente que ambos ocupantes se encontraban en buen estado de salud. Luego de brindarles los primeros auxilios térmicos y asegurar su integridad física, las fuerzas intervinientes procedieron a trasladarlos a un lugar de resguardo seguro.

​"Continuamos desplegando patrullajes preventivos en las rutas y caminos rurales de la región para garantizar la seguridad de los ciudadanos ante las inclemencias meteorológicas", remarcaron desde las fuerzas policiales tras concluir el procedimiento.


​Las autoridades reiteran el pedido de precaución extrema a los automovilistas y trabajadores rurales que deban transitar por los caminos patagónicos, recomendando consultar el estado de las rutas y llevar equipamiento invernal adecuado ante la continuidad de las bajas temperaturas.

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