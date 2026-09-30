Falabella abrió sus puertas en Coyhaique y amplía la oferta comercial de la Patagonia

Falabella abrió este martes las puertas de su nueva tienda en Coyhaique, concretando una llegada esperada por los habitantes de la Región de Aysén y sumando un nuevo actor al escenario comercial de la Patagonia chilena.

La apertura al público se produjo durante la tarde y generó una importante concurrencia desde los primeros minutos, de acuerdo con imágenes y publicaciones difundidas por medios locales. La inauguración institucional, en tanto, está prevista para el 15 de octubre.

La nueva sucursal está ubicada en Arturo Prat 451, en pleno centro de Coyhaique, y ocupa el inmueble donde anteriormente funcionaba la desaparecida tienda Corona. El edificio fue sometido a una importante remodelación para recibir a Falabella.

La compañía había informado que el establecimiento tendría aproximadamente 2.800 metros cuadrados, con una propuesta principalmente orientada al vestuario, complementada con calzado, tecnología, decoración y acceso al catálogo completo de la compañía a través de sus canales digitales.

Además, la tienda contempla servicios como retiro en tienda y sistemas de autocobro, entre otras alternativas destinadas a facilitar la experiencia de compra.

Durante esta primera jornada, según informó Diario GD Coyhaique en la publicación que acompañó las imágenes de la apertura, los clientes pudieron encontrar indumentaria, zapatos y zapatillas de distintas marcas, productos de computación y celulares, línea blanca, artículos para dormitorio y perfumería, entre otros rubros.

Un movimiento fuerte para el comercio de Coyhaique

La llegada de Falabella representa también un cambio para el mercado comercial de la capital de Aysén.

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El desembarco de una de las principales cadenas de retail de Chile incorpora un nuevo competidor a un mercado que históricamente tuvo una oferta más limitada que las grandes ciudades del país. La expectativa de consumidores y comerciantes está puesta, entre otras cuestiones, en el posible impacto sobre los precios, la variedad de productos y los hábitos de compra.

La nueva sucursal también tiene impacto laboral. Informaciones difundidas durante las semanas previas señalaron que su funcionamiento contempla la generación de 107 puestos de trabajo, mientras que el proceso de selección realizado meses atrás despertó un fuerte interés entre los habitantes de la región.

Falabella había anunciado a comienzos de año su expansión hacia Coyhaique, Linares y Angol, ciudades donde hasta entonces no contaba con tiendas físicas. La estrategia apunta a reforzar su presencia territorial y combinar locales de menor formato con su plataforma de comercio electrónico.

Una novedad también para la Patagonia argentina

La apertura puede despertar interés más allá de la frontera chilena. Coyhaique es uno de los principales centros urbanos y comerciales de la Patagonia chilena y mantiene una histórica vinculación con localidades de la Patagonia argentina.

Para los habitantes de Chubut que habitualmente cruzan hacia Chile por turismo o compras, la llegada de una cadena de la dimensión de Falabella suma una nueva alternativa comercial en la Región de Aysén.

Con las puertas ya abiertas y una fuerte concurrencia durante las primeras horas, Falabella inicia así una nueva etapa comercial en Coyhaique, mientras se aguarda para el 15 de octubre la ceremonia de inauguración oficial.