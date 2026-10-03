Arbumasa avanza con una planta de procesamiento en la Zona Franca de Trelew

La compañía se encuentra actualmente avanzando con el diseño arquitectónico y con los trámites ambientales necesarios para poder comenzar la obra. Una vez completadas estas instancias, está previsto que se inicien los trabajos dentro del predio de la Zona Franca.

De concretarse, Arbumasa se convertiría en la segunda empresa en comenzar a construir instalaciones dentro de la Zona Franca de Trelew. La primera fue Pesquera Mediterráneo del Sur, que proyecta una planta con una incorporación inicial de más de 120 trabajadores.

Arbumasa cuenta con una trayectoria de varios años dentro de la industria pesquera argentina y tiene su actividad principal vinculada a la captura y procesamiento de langostino y calamar. Actualmente dispone de una flota de diez embarcaciones: ocho buques tangoneros destinados al langostino y dos poteros especializados en la pesca de calamar.

El anuncio se realizó durante una jornada dedicada a la actividad pesquera en el marco de Argentina Week, donde participaron representantes de empresas, cámaras empresariales, trabajadores y autoridades, además de potenciales compradores internacionales. El encuentro tuvo como objetivo impulsar nuevas inversiones, ampliar mercados y fortalecer la actividad pesquera.

Durante la jornada, Torres también planteó ante autoridades nacionales la posibilidad de eliminar las retenciones a las exportaciones pesqueras a cambio de que las empresas destinen esos recursos a inversiones en renovación de flota e infraestructura portuaria.

Publicidad

Según explicó el gobernador, la propuesta busca generar un acuerdo entre Nación, Provincia, trabajadores y empresas para mejorar las condiciones de competitividad del sector y promover nuevas inversiones productivas.

La agenda también incluyó rondas de negocios entre empresas argentinas e importadores y distribuidores franceses, además de actividades de promoción de productos como el langostino y la vieira.

Fuente: El Chubut / Gobierno del Chubut.