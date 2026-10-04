Triunfo clave de la CAI ante Newbery: boleto asegurado y pase a la siguiente fase

El “Aeronauta” llegó al encuentro con puntaje ideal, luego de ganar sus primeros cinco partidos y sumar 15 puntos, con el firme objetivo de mantener la racha. Sin embargo, la CAI buscaba un triunfo que le permitiera llegar a las 9 unidades y no depender del resultado entre Rada Tilly y Huracán.

El único tanto del encuentro llegó muy temprano, antes del cuarto de hora de juego. Tras un balón detenido, Franco Flores esperó libre en el área para conectar de cabeza y vencer la resistencia visitante.

“Supimos abrir el partido rápido, una pelota parada y después lo manejamos de principio a fin”, señaló el autor del gol en diálogo con la prensa tras el pitazo final.

Flores destacó además que el planteo salió a la perfección: “Dependíamos de nosotros, tratamos de no fijarnos en lo que pasaba en Rada Tilly, hicimos un gran planteo, un gran partido y fuimos justos ganadores”.

La palabra de los protagonistas

El trámite del compromiso se mantuvo disputado y caliente a lo largo de los noventa minutos, marcado por la fricción propia de un clásico moderno de la región.

Al respecto, Flores valoró que el cotejo se haya centrado en lo deportivo: “Hoy se jugó un partido de fútbol. Con este rival no veníamos jugando al fútbol hace más de tres fechas… Así que cuando las cosas son normales tiene que ganar el mejor en la cancha, y hoy ganó el mejor”.

Con la mira puesta en lo que viene, el defensor indicó que aprovecharán para descansar una semana, enfocarse en los compromisos de la liga local —donde afrontan los encuentros de mitad de semana con los juveniles— y preparar con intensidad los cruces mano a mano.

“Ahora vamos a hacer un antes y un después de este equipo y vamos a dar vuelta la página para enfrentar lo que viene”, cerró.

Por el lado del visitante, el director técnico Mauricio Laburdette ofreció su análisis del desarrollo y lamentó la caída, aunque rescató la actitud de sus dirigidos.

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“Sabíamos que ellos necesitaban los tres puntos obligatoriamente para poder clasificar. Creo que hubo un amplio dominador que fue Jorge Newbery”, sostuvo.

El estratega aclaró que, pese a tener la clasificación en el bolsillo, salieron a buscar el triunfo por una cuestión de mentalidad: “Transmitimos mentalidad ganadora, vamos a salir a ganar siempre todos los partidos. El arquero tapó tres pelotas, no quiso entrar y nos tocó perder esta vez”.

La gran polémica de la tarde

El encuentro también dejó su cuota de controversia a raíz de una jugada que pudo haber cambiado el destino del marcador.

Consultado sobre el gol no convalidado al “Lobo”, que desató los reclamos, Laburdette admitió la dificultad de la distancia, pero dio su punto de vista: “Estaba lejos, pero veo al jugador que viene de atrás y creo que era un gol válido”.

Ante la consulta sobre si la institución elevará el reclamo a nivel dirigencial, el entrenador prefirió desligarse: “Eso ya sería tema de los directivos. Nosotros, como cuerpo técnico, nos abocamos al trabajo del equipo”.

De este modo, la CAI celebra un triunfo vital que le permite reacomodar expectativas y meterse de lleno en los cruces definitorios del torneo, mientras que Jorge Newbery cierra la fase inicial con su invicto roto, pero con el boleto previo asegurado de cara a lo que será la instancia de eliminación directa.