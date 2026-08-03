Según el informe elaborado por el Observatorio de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), la región enfrenta el impacto combinado de la pérdida del poder adquisitivo, la escasez de crédito y la dinámica de sectores clave como la actividad hidrocarburífera y el empleo público.









* Santa Cruz (el epicentro de la caída): Registra el desplome más drástico de la región, con una contracción del -37,3% en la serie original durante el primer semestre de 2026 frente a 2025. En términos históricos, la provincia ha perdido un 62% de su volumen de ventas respecto a los promedios de 2014-2015, afectada por la recesión del sector petrolero.









* Tierra del Fuego (la paradoja fueguina): Presenta un descenso del -19,1% interanual (serie original) y del -10,9% desestacionalizado. A pesar de contar con un régimen de promoción industrial, el reducido mercado interno (190.000 habitantes) y la dependencia del sector público condicionan su demanda.









* Chubut (amortiguación relativa): Muestra el comportamiento más estable de la Patagonia Sur, con una baja interanual del -10,7% en la serie original y un contenido -3,9% en la serie desestacionalizada.









Chubut: Cambio estructural y consolidación tras años de recesión

Al analizar la serie histórica 2014-2026 de la provincia de Chubut, el informe destaca un cambio de tendencia estructural a partir de mediados de 2024.





Ciclo Expansivo y Crisis (2014-2023): Tras alcanzar su máximo histórico en enero de 2018 (con 2.413 unidades registradas en un solo mes), el mercado chubutense sufrió los embates de la crisis cambiaria de 2018-2019 y el colapso por la pandemia en abril de 2020 (mínimo histórico de 89 patentamientos). Entre 2020 y 2023, el sector se mantuvo en un meseta de apenas ~600 unidades/mes.





El salto de 2025: En 2025 se produjo una aceleración explosiva del +62,8% anual, elevando el promedio desestacionalizado a 1.032 unidades/mes. Este repunte estuvo impulsado por:





* La inyección de liquidez derivada de las indemnizaciones en el sector de hidrocarburos y servicios afines.





* La mayor disponibilidad de crédito automotor.





* El efecto "rebote" acumulado post-pandemia.

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Piso elevado en 2026: Durante el primer semestre de 2026, si bien se observa una corrección técnica respecto a los máximos de 2025, el promedio desestacionalizado de 930 unidades/mes ratifica que Chubut se mantiene un 55% por encima de los niveles registrados durante el trienio de estancamiento 2020-2023.









La marcada estacionalidad del mercado patagónico

El análisis técnico del Observatorio de la UNPSJB resalta la importancia de la desestacionalización mediante el método X-11 simplificado para discernir los ciclos reales de la pura estacionalidad comercial:





* Enero (+37,2% sobre el promedio): Es sistemáticamente el mes de mayor patentamiento debido a la marcada preferencia del comprador por inscribir el vehículo con el año del modelo entrante.









* Diciembre (-39,5% bajo el promedio): Marca el piso del año, registrando una postergación consciente de la compra a la espera de enero.









Proyección para el segundo semestre de 2026

Aplicando los factores estacionales históricos sobre la tendencia desestacionalizada:





Se proyecta para Chubut un promedio de ~892 unidades/mes para el segundo semestre de 2026.





Si bien implica una suave desaceleración en comparación con el primer semestre (930 unidades desestacionalizadas), confirma que la provincia consolida una meseta alta en comparación con la recesión previa.





Con información del Observatorio de Economía de los Recursos Naturales de la Patagonia Sur – Facultad de Ciencias Económicas (UNPSJB)