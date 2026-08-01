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Internacionales

La ONU advierte que un inusual fenómeno de El Niño empeorará “un planeta que ya está en llamas”

La Organización Meteorológica Mundial advirtió que existen altas probabilidades de que el fenómeno climático se desarrolle durante los próximos meses, lo que podría impulsar un nuevo aumento de las temperaturas globales y favorecer eventos meteorológicos extremos en distintas regiones del planeta.

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Redacción
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La Organización Meteorológica Mundial (OMM), organismo especializado de las Naciones Unidas, informó que hay un 80% de probabilidades de que el fenómeno de El Niño se establezca entre junio y agosto de 2026. De concretarse, su influencia podría extenderse al menos hasta noviembre y sumar presión a un planeta que ya atraviesa un escenario de temperaturas récord debido al cambio climático.

Según explicó el organismo, El Niño se caracteriza por un calentamiento anómalo de las aguas superficiales del océano Pacífico tropical. Este proceso modifica los patrones climáticos a escala global, favoreciendo olas de calor, sequías, lluvias intensas e inundaciones en diferentes regiones del mundo.


La OMM remarcó que, aunque aún no puede determinarse con precisión la intensidad máxima que alcanzará el fenómeno, los modelos climáticos indican que tendría una magnitud al menos moderada y posiblemente fuerte.

El organismo también recordó que el episodio anterior de El Niño contribuyó a que 2024 se convirtiera en el año más cálido registrado hasta ese momento, por lo que insistió en que los gobiernos deben prepararse para minimizar los impactos sobre la población, la infraestructura y los sistemas productivos.

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Desde Naciones Unidas señalaron que la combinación entre el calentamiento global provocado por las emisiones de gases de efecto invernadero y la llegada de El Niño podría incrementar la frecuencia e intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos, por lo que calificaron el escenario como una advertencia que requiere planificación y medidas preventivas.


Fuente: Independent Español.

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