Mientras gran parte de Europa atraviesa una intensa ola de calor con temperaturas récord y consecuencias sobre la salud, el ambiente y la infraestructura, en Argentina comienza a crecer la incertidumbre sobre cómo será el verano 2026/2027.





Aunque ambos hemisferios atraviesan estaciones opuestas, especialistas remarcan que los fenómenos registrados en Europa no permiten anticipar de manera directa lo que ocurrirá en Sudamérica. Sin embargo, coinciden en que el aumento de la temperatura global favorece la aparición de eventos climáticos extremos con mayor frecuencia e intensidad.





Los expertos explican que el comportamiento del verano argentino dependerá de múltiples variables, entre ellas la evolución de los océanos, la circulación atmosférica y la influencia de fenómenos climáticos de gran escala. Por ese motivo, aún no existen elementos suficientes para realizar un pronóstico definitivo para toda la temporada.





Aun así, los registros de los últimos años muestran una tendencia hacia veranos más cálidos, con olas de calor más prolongadas y frecuentes, un escenario que mantiene en alerta a la comunidad científica y a los organismos meteorológicos.

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Mientras Europa continúa enfrentando temperaturas excepcionales y sus efectos sobre la población, los especialistas insisten en seguir de cerca las actualizaciones de los pronósticos estacionales y las proyecciones oficiales para conocer cómo evolucionará el clima en Argentina durante los próximos meses.





Fuente: La Nación.