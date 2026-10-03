CAI, Huracán y Rada Tilly van por la clasificación

Los dos encuentros se disputarán desde las 15:00 y en simultáneo, ya que los resultados de ambos partidos definirán quién consigue la clasificación.

La CAI llega como escolta, con 6 puntos, y depende de sí misma. Si consigue una victoria frente a Jorge Newbery, se asegurará automáticamente el segundo puesto. En caso de empatar, también tendrá posibilidades, pero necesitará que Rada Tilly y Huracán igualen o que el conjunto de la Villa Balnearia pierda.

El escenario cambia si Rada Tilly consigue quedarse con los tres puntos. En ese caso, alcanzaría los 7 puntos y podría igualar a la CAI si el Azzurro empata. Ambos equipos tienen igualdad en los enfrentamientos directos, por lo que se deberá recurrir a los criterios de desempate de la tabla general.

Actualmente, la CAI cuenta con una diferencia de gol de +1, mientras que Rada Tilly tiene -4. Por eso, el equipo de la Villa Balnearia debería descontar cinco goles para igualar esa diferencia y luego se tendría en cuenta la cantidad de goles convertidos.

Para Huracán, la situación es más concreta: el Globo necesita ganarle a Rada Tilly y esperar que la CAI pierda ante Jorge Newbery. De esa manera, llegaría a 7 puntos y superaría al Azzurro, que permanecería con 6.

Rada Tilly también está obligado a ganar. Si vence a Huracán y la CAI pierde, el Aurinegro se quedará con la segunda plaza de clasificación. Si empata ante el Globo, necesitará que la CAI también pierda y, además, deberá resolver la diferencia de goles según los criterios establecidos.

LOS PARTIDOS

Rada Tilly vs. Huracán

Domingo 4 de octubre

15:00

Rada Tilly

Publicidad

Árbitro: Julio Arroyo. Asistentes: Daniel Cabrera Benítez y Mónica Urquiza.

CAI vs. Jorge Newbery

Domingo 4 de octubre

15:00

Estadio Municipal

Árbitro: Diego Álvarez. Asistentes: Rubén Casuselli y Diego Segual.

Con Newbery ya asegurado en el primer lugar, toda la atención estará puesta en estos dos encuentros, que definirán al segundo representante de la Zona 5 en la próxima instancia del Regional Federal Amateur.

Fuente: Mamba Sport.