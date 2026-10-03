Alerta en La Loma: el Municipio evalúa con geólogos la zona de derrumbe y notifica a vecinos por prevención

La inestabilidad de los cerros vuelve a generar preocupación en Comodoro Rivadavia. En el sector de La Loma, específicamente en las inmediaciones del final de la calle Francia, al pie del cerro y cerca de la intersección con Vélez Sársfield, las autoridades municipales debieron intervenir de manera preventiva ante una situación de riesgo por derrumbe.

Luego del desalojo preventivo del inmueble afectado, el secretario de Control Operativo y Urbano del Municipio, Miguel Gómez, brindó detalles sobre la situación durante una rueda de prensa y explicó cuáles serán los próximos pasos.

Un riesgo latente bajo análisis técnico

Si bien durante las últimas horas no se registraron nuevos eventos de gran magnitud relacionados con la caída de material o mampostería, el riesgo continúa presente.

“Lo que hemos hecho desde el municipio es tomar nota de esto. Se va a acercar gente entendida en la materia, van a traer geólogos para ver qué posibilidades hay de revertir esta situación”, explicó Gómez al referirse a las tareas previstas en el sector.

El funcionario también señaló que las recientes precipitaciones tuvieron un impacto en el empeoramiento de las condiciones del terreno.

“Sin duda que la lluvia es un factor determinante; está de algún modo trabajando sobre el terreno”, sostuvo.

Prevención y notificación a los vecinos

Uno de los principales objetivos de la intervención municipal es prevenir posibles riesgos para las familias que viven en las inmediaciones.

En este sentido, Gómez confirmó que se notificará directamente a los vecinos de la zona baja sobre la situación.

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“Desde nuestra Secretaría vamos a notificar a los vecinos de abajo sobre este riesgo, que es patente. Se puede observar claramente que si cae mampostería de concreto, ellos pueden ser afectados, sin duda”, advirtió.

Además, ante la consulta sobre la intervención de otras áreas municipales para realizar los estudios correspondientes, el funcionario indicó que ya mantuvo gestiones con el secretario Ostoich para avanzar con el requerimiento técnico en el lugar.

La vivienda permanece deshabitada

Respecto del inmueble afectado, Gómez confirmó que la vivienda se encuentra deshabitada desde hace tiempo y que los propietarios ya fueron contactados por personal municipal.

Asimismo, se colocó un perímetro de seguridad para evitar accidentes y restringir el ingreso de personas a una zona que presenta inestabilidad.

“Como pueden ver, está bien perimetrado, no es de fácil acceso, así que en ese sentido estamos tranquilos”, concluyó el secretario de Control Operativo y Urbano.

Mientras tanto, se aguarda la llegada de los especialistas para determinar el nivel de estabilidad del terreno y definir las medidas que deberán implementarse para reducir el riesgo en el sector.