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Othar a Torres: “Es indispensable trabajar todos juntos, no nos sirve un unicato”

El intendente participó del acto por el 30° aniversario del Muelle de Ultramar “Antonio Morán” y llamó a “trabajar juntos por y para la gente”.

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Administración
Redacción
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Othar a Torres: “Es indispensable trabajar todos juntos, no nos sirve un unicato”

El intendente Othar Macharashvili encabezó este lunes el acto por el 30° aniversario del Muelle de Ultramar “Antonio Morán”, en el puerto local, junto a autoridades provinciales, integrantes del Gabinete Municipal, representantes del Poder Judicial, concejales y referentes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.

Al dirigirse al gobernador Ignacio Torres, el jefe comunal enfatizó: “Nosotros, Nacho, vamos a trabajar como siempre. Es indispensable trabajar todos juntos, no nos sirve un unicato. Entre todos podemos lograr ponernos de acuerdo en el desarrollo de una provincia, una ciudad y una región”.

Además, convocó a distintos sectores a trabajar en conjunto: “Tenemos que refundar hoy entre todos: Fuerzas Armadas, Judiciales, política, Universidad y la ciudad entera”.

Durante su discurso, también reconoció la labor del ingeniero Ricardo del Valle, planificador del muelle, a quien destacó por sus cualidades: “Era docente de la Universidad pública y un ser humano excepcional”.

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Finalmente, planteó la necesidad de potenciar la zona franca, culminar el muelle y avanzar con el astillero local, que, según expresó, “fue el símbolo de corrupción, desidia y naturalización”. No obstante, destacó que “se tomó la posta y hoy está funcionando”.

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