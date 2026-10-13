La Corte Suprema y la economía, dos factores que complican el escenario político de Milei

El gobierno de Javier Milei atraviesa un escenario de creciente complejidad política y económica. Las dificultades para construir mayorías parlamentarias, los cuestionamientos a la gestión económica y las tensiones internas comienzan a influir en la capacidad del oficialismo para avanzar con su agenda legislativa.

En este contexto, la reciente intervención de la Corte Suprema en la discusión sobre la propiedad de tierras rurales por parte de extranjeros volvió a poner el foco en la relación entre los poderes del Estado y en la fragilidad de los acuerdos políticos que necesita el Presidente.

El DNU 70/2023, en el centro de la disputa

Uno de los principales puntos de conflicto es el decreto de necesidad y urgencia 70/2023, que incluyó numerosas modificaciones en materia económica y regulatoria. Entre ellas, derogó las restricciones establecidas por la legislación anterior para la adquisición de tierras por parte de extranjeros.

La medida fue cuestionada judicialmente y la Cámara Federal de La Plata consideró inconstitucional esa disposición a partir de una presentación de excombatientes. Posteriormente, la Corte Suprema rechazó una medida cautelar vinculada con el caso, al considerar que los demandantes no tenían legitimación suficiente para representar los intereses afectados.

Sin embargo, la discusión continuó. Una organización ambientalista, Árbol de Pie, presentó otro planteo para recuperar las restricciones anteriores, lo que abrió una nueva instancia judicial.

Según el análisis de Pagni, la intervención de la Corte tuvo consecuencias políticas que excedieron la cuestión jurídica: mientras el Gobierno encontró un alivio frente al avance opositor, el debate sobre la vigencia del decreto siguió abierto.

La situación también dejó expuestas diferencias entre los integrantes del máximo tribunal. Carlos Rosenkrantz expresó una postura contraria a la decisión de sus colegas, al advertir sobre los riesgos que puede generar una Justicia condicionada por las circunstancias políticas.

Las dificultades para construir mayorías

El conflicto judicial se produce en un momento en el que el oficialismo enfrenta dificultades para reunir los votos necesarios en el Congreso.

La oposición impulsa distintas iniciativas vinculadas con el financiamiento, las políticas para personas con discapacidad y la situación de las familias endeudadas. A esto se suma la posibilidad de que avance el rechazo legislativo al DNU 70/2023, una norma central para el programa de reformas de Milei.

Para Pagni, la pérdida de expectativas sobre el futuro político del Gobierno puede debilitar los acuerdos con otros sectores. Cuando los aliados dejan de confiar en la continuidad de un proyecto, conseguir apoyos legislativos se vuelve más complicado.

En ese escenario, también comienza a instalarse el interrogante sobre las posibilidades de reelección presidencial en 2027.

La economía y el respaldo a Luis Caputo

Otro de los puntos que generan preocupación es la evolución de la actividad económica. Las proyecciones mencionadas en el análisis anticipan una posible contracción durante el tercer trimestre de 2026, luego de la caída registrada en el período anterior.

A esto se suma la revisión a la baja de las expectativas de crecimiento por parte del Fondo Monetario Internacional.

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El desempeño económico también abrió cuestionamientos hacia el ministro de Economía, Luis Caputo. Aunque Milei ratificó públicamente su respaldo al funcionario, dentro del oficialismo persisten diferencias sobre la marcha de la gestión y las responsabilidades por la falta de recuperación.

En paralelo, un informe de la Auditoría General de la Nación sobre el balance del Banco Central puso bajo análisis una operación financiera vinculada con coberturas ante posibles variaciones en el precio del oro. Según el dictamen mencionado por Pagni, esa operación habría generado una pérdida de US$1.023 millones, un monto que motivó cuestionamientos y pedidos de explicaciones.

Las tensiones internas y la relación con las provincias

Las dificultades no se limitan a la discusión económica. También existen diferencias dentro de La Libertad Avanza sobre la estrategia política y la relación con otros sectores.

El respaldo presidencial a Caputo, los cuestionamientos sobre el rumbo económico y las reuniones con dirigentes del oficialismo reflejan un escenario interno complejo.

A su vez, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, enfrenta el desafío de mantener el diálogo con los gobernadores. Según el análisis, los compromisos financieros pendientes con las provincias dificultan las negociaciones y complican la construcción de acuerdos parlamentarios.

Entre los objetivos del Gobierno aparece la posibilidad de modificar el sistema electoral, incluida la eliminación de las PASO. Sin embargo, el avance de estas iniciativas depende, en parte, de los apoyos que el oficialismo consiga reunir.

La oposición y el escenario electoral de 2027

Las dificultades del Gobierno también reactivan las discusiones dentro del peronismo sobre las posibles candidaturas presidenciales y el futuro de las elecciones primarias.

Entre los nombres que aparecen en el escenario político están Sergio Massa y Axel Kicillof, mientras que Cristina Fernández de Kirchner continúa siendo una figura relevante en las definiciones del espacio.

En paralelo, dentro del oficialismo circulan distintas especulaciones sobre la fórmula presidencial para 2027 y el papel que podrían desempeñar figuras como Patricia Bullrich y Martín Menem.

Por ahora, el panorama permanece abierto. La evolución de la economía, la capacidad del Gobierno para conseguir respaldo legislativo y las disputas internas serán factores determinantes para definir el escenario electoral.

El análisis de Carlos Pagni concluye que las dificultades económicas, la fragilidad de los acuerdos parlamentarios y las decisiones judiciales están estrechamente relacionadas. En ese contexto, la capacidad de Milei para sostener su programa de gobierno aparece como uno de los principales desafíos de cara a los próximos meses.

Fuente: La Nación, análisis de Carlos Pagni.