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Política

Juncos, en modo Top Gun: el look del diputado que se robó las miradas en la recorrida con Torres

La recorrida de obras que encabezó hoy el gobernador Ignacio Torres dejó, además de los anuncios de rigor, una postal que no pasó desapercibida.

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Administración
Redacción
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Juncos, en modo Top Gun: el look del diputado que se robó las miradas en la recorrida con Torres

El diputado Luis Juncos apareció con anteojos de sol tipo aviador, campera color camel y una actitud relajada frente a la cámara. Para más de uno, fue inevitable la comparación con Tom Cruise en su recordado papel de Maverick en Top Gun.

La foto empezó a circular y los comentarios no tardaron en llegar. Entre bromas y elogios por el estilo del legislador, también se colaron algunos suspiros con otra lectura: la de quienes todavía añoran su paso por la intendencia y no descartan volver a verlo en ese rol.

Por ahora, Juncos se limitó a acompañar la agenda oficial. Pero si de despegues se trata, en los pasillos de la política local ya hay quienes le piden que vuelva a levantar vuelo.

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