Juncos, en modo Top Gun: el look del diputado que se robó las miradas en la recorrida con Torres

El diputado Luis Juncos apareció con anteojos de sol tipo aviador, campera color camel y una actitud relajada frente a la cámara. Para más de uno, fue inevitable la comparación con Tom Cruise en su recordado papel de Maverick en Top Gun.

La foto empezó a circular y los comentarios no tardaron en llegar. Entre bromas y elogios por el estilo del legislador, también se colaron algunos suspiros con otra lectura: la de quienes todavía añoran su paso por la intendencia y no descartan volver a verlo en ese rol.

Por ahora, Juncos se limitó a acompañar la agenda oficial. Pero si de despegues se trata, en los pasillos de la política local ya hay quienes le piden que vuelva a levantar vuelo.