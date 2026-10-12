Glinski: “Chubut, 660.000 habitantes, petróleo a 104 dólares, echaron a 10.000 tipos, ganan plata en el petróleo convencional como no ganaron en los últimos 20 años”

El diputado nacional José Glinski analizó la situación económica y productiva de Chubut durante una entrevista en el programa ¿Cómo la ves?, de Futurock, donde puso el foco en la rentabilidad del petróleo convencional, la pérdida de empleos y la distribución de la riqueza generada por los recursos naturales.

Durante la entrevista, el legislador señaló que la provincia atraviesa una situación en la que, pese a las importantes ganancias de la actividad petrolera, miles de trabajadores quedaron fuera de la industria.

“Chubut, 660.000 habitantes, petróleo a 104 dólares, echaron a 10.000 tipos, ganan plata en el petróleo convencional como no ganaron en los últimos 20 años”, expresó Glinski.

En ese sentido, vinculó el escenario con los cambios que atraviesa la industria hidrocarburífera y el desplazamiento de inversiones hacia Vaca Muerta. También hizo referencia a la salida de YPF de distintos yacimientos convencionales y a las oportunidades de negocio que se abrieron para las empresas que adquirieron esos activos.

El diputado sostuvo que la discusión no debe centrarse únicamente en los niveles de producción o en las ganancias empresariales, sino también en cómo esos ingresos se traducen en beneficios concretos para la población.

“Acá la pregunta de la Argentina es qué vas a hacer con los recursos naturales, cómo capturar la renta y cómo hacés que esa renta de alguna manera se distribuya entre la sociedad para vivir mejor”, afirmó.

Además, incluyó en ese debate los recursos provenientes de la minería y la pesca, y planteó la necesidad de que la riqueza generada en el territorio provincial contribuya a mejorar las condiciones de vida de los chubutenses.

El debate político y el RIGI

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Glinski también se refirió al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y a los desafíos políticos que enfrentan las provincias que concentran recursos naturales estratégicos.

Al respecto, consideró que el peronismo debe debatir cómo gobernar esos territorios y qué herramientas utilizar para intervenir en la distribución de los beneficios económicos que generan las grandes inversiones.

“El peronismo tiene que preguntarse cómo carajo va a gobernar las provincias del RIGI. Porque un gobernador es como un mini presidente en la Argentina”, manifestó.

Finalmente, el legislador resumió su mirada sobre el modelo político y económico del país al plantear una diferencia entre la propuesta del Gobierno nacional y la que, a su entender, debería impulsar el peronismo.

“Tenemos una tensión política enorme porque Milei quiere provincialismos y el peronismo tiene que proponer federalismo”, concluyó.

Fuente: El Comodorense.