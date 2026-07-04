Vaca Muerta generará 90 mil empleos y exportaciones récord para 2031

El presidente de YPF, Horacio Marín, anunció en Córdoba una inversión proyectada de U$S 130.000 millones. Para cubrir la demanda, la petrolera lanzará el instituto de formación más moderno del mundo.

El futuro de Vaca Muerta aparece como uno de los grandes ejes del crecimiento económico argentino. Durante una presentación realizada en la Bolsa de Comercio de Córdoba, el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, aseguró que el desarrollo de la cuenca neuquina podría generar alrededor de 90.000 puestos de trabajo para 2029 y alcanzar exportaciones energéticas cercanas a los 50.000 millones de dólares anuales en 2031.

Según las proyecciones difundidas, cerca de 40.000 empleos estarán vinculados de manera directa e indirecta a la industria del petróleo y el gas, mientras que otros 50.000 surgirán de las obras de infraestructura necesarias para acompañar el crecimiento del sector.

Frente a la creciente demanda de mano de obra especializada, YPF anunció la creación de un instituto de formación técnica destinado a capacitar hasta 3.000 operarios por año. La empresa estima que, durante los próximos cinco años, será necesario preparar alrededor de 15.000 trabajadores para cubrir las necesidades de la industria.

El plan de expansión contempla inversiones por aproximadamente 130.000 millones de dólares en el sector hidrocarburífero durante el próximo lustro. Desde la compañía destacaron que se trata de un nivel de inversión sin precedentes para el país y que permitirá consolidar a Vaca Muerta como uno de los principales polos energéticos de la región.

Durante su exposición, Marín también destacó la evolución financiera de YPF y atribuyó ese desempeño a los cambios implementados en la gestión de la empresa, señalando además el potencial del sector energético para fortalecer el ingreso de divisas a la Argentina.

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No obstante, especialistas advirtieron que el crecimiento previsto dependerá, entre otros factores, de la continuidad de las inversiones en infraestructura y del comportamiento de los precios internacionales del petróleo, variables que seguirán siendo determinantes para el desarrollo de Vaca Muerta.

Fuente: Cadena 3⁠.