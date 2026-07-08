Quiénes son los dueños del petróleo de Vaca Muerta y Argentina

En el país operan cerca de 50 compañías petroleras, pero solo un puñado concentra 7 de cada 10 barriles. Un repaso sobre cómo la producción de Vaca Muerta modificó el podio nacional.

La industria petrolera argentina cuenta con más de un centenar de empresas habilitadas para operar, aunque en la práctica son poco más de 50 las que actualmente producen hidrocarburos. Sin embargo, la actividad está altamente concentrada: cinco compañías reúnen aproximadamente siete de cada diez barriles de petróleo que se extraen en el país, reflejando el fuerte protagonismo que adquirió Vaca Muerta en los últimos años.

Para analizar quiénes son los principales actores del sector es importante distinguir dos formas de medir la producción. Una consiste en contabilizar los barriles según la empresa que opera cada yacimiento. La otra, considerada más representativa para conocer a los verdaderos propietarios del petróleo, distribuye la producción de acuerdo con la participación accionaria que cada firma posee en los distintos proyectos, ya que un mismo bloque suele tener varios socios inversores.

Bajo este último criterio, el ranking de las principales productoras cambió significativamente durante el último año. Las empresas con mayor presencia en Vaca Muerta fueron ganando terreno y desplazando posiciones dentro del mercado nacional.

En este escenario, una de las pocas excepciones es Pan American Energy (PAE), cuya producción continúa dependiendo en gran medida de los yacimientos convencionales, especialmente de Cerro Dragón. Aun así, fue la única de las principales compañías que registró una caída en su nivel de producción durante el último año.

Según datos difundidos por la consultora Economía y Energía correspondientes a mayo, YPF se mantiene como la mayor productora de petróleo del país. Detrás aparecen otras compañías con fuerte desarrollo en los recursos no convencionales, consolidando el cambio de liderazgo impulsado por el crecimiento sostenido de Vaca Muerta.

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El avance del shale oil no solo modificó el volumen de producción nacional, sino también el peso relativo de las empresas dentro del sector energético argentino. La tendencia muestra que los proyectos ubicados en Vaca Muerta continúan siendo el principal motor de crecimiento de la actividad petrolera y todo indica que seguirán redefiniendo el mapa de la industria en los próximos años.

Fuente: Diario Río Negro.