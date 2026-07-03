Proyecto VMOS en Punta Colorada: ya genera 1.500 empleos en Río Negro

La construcción de la terminal exportadora y del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur continúa avanzando en la costa rionegrina, con un fuerte impacto en la generación de empleo y en la actividad económica de la región.

El desarrollo del proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) sigue consolidándose como una de las obras energéticas más importantes del país. En Punta Colorada, provincia de Río Negro, la iniciativa ya alcanzó alrededor de 1.500 puestos de trabajo vinculados a la construcción de la terminal de exportación, mientras continúan las tareas sobre el oleoducto que conectará Vaca Muerta con la costa atlántica.

Las obras forman parte de un plan estratégico que permitirá incrementar la capacidad de transporte y exportación de petróleo argentino hacia los mercados internacionales. El proyecto contempla la construcción de una terminal marítima con grandes tanques de almacenamiento y la infraestructura necesaria para la carga de buques.

Además del impacto sobre la industria energética, el avance de VMOS está generando un importante movimiento económico en la región. La demanda de mano de obra, servicios, alojamiento, gastronomía y proveedores locales se incrementó a medida que la obra fue tomando ritmo.

Se estima que la infraestructura permitirá fortalecer el desarrollo de Vaca Muerta, considerada una de las principales formaciones de hidrocarburos no convencionales del mundo, mejorando la logística para la salida del crudo y ampliando las posibilidades de exportación del país.

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Fuente: Más Energía (LM Neuquén).