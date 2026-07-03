Policías de Santa Cruz rechazaron la propuesta salarial y el conflicto continúa

Los representantes de la Policía y del Servicio Penitenciario Provincial descartaron la oferta presentada por el Gobierno de Santa Cruz al considerar que mantiene sumas no remunerativas y no responde a los reclamos salariales del sector. Las negociaciones pasaron a un cuarto intermedio y habrá una nueva reunión la próxima semana.

La negociación paritaria entre el Gobierno de Santa Cruz y los representantes de la Policía provincial y del Servicio Penitenciario finalizó sin acuerdo durante la madrugada de este jueves en la Escuela de Policía de Río Gallegos.

Tras más de ocho horas de reunión, los efectivos decidieron rechazar la propuesta oficial al sostener que gran parte del incremento continúa compuesto por conceptos no remunerativos, por lo que no impacta de manera plena sobre los haberes de todo el personal ni en las jubilaciones.

Desde el sector de los autoconvocados señalaron que el objetivo principal sigue siendo una mejora del valor punto para que el aumento alcance a toda la estructura salarial de la fuerza. Además, afirmaron que, luego de analizar la oferta, los ingresos continúan ubicándose por debajo del costo de la canasta básica.

Durante la negociación también se registraron momentos de tensión. Según denunciaron los representantes policiales, desde el Ejecutivo se habría intentado evitar la firma del acta paritaria una vez conocida la decisión de rechazar la propuesta. Asimismo, indicaron que fueron advertidos de que no habría nuevas ofertas salariales hasta octubre si la propuesta actual no era aceptada.

Otro de los reclamos planteados por los efectivos fue la implementación de una amnistía administrativa que garantice que no existan sanciones ni medidas disciplinarias contra quienes participaron de las protestas y reclamos salariales.

La oferta presentada por el Gobierno contemplaba una actualización escalonada del valor punto entre junio y septiembre, además de incrementos en distintos suplementos operativos y de funciones específicas.

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Pese a ello, los representantes policiales ratificaron la continuidad de las medidas de reclamo y aseguraron que mantendrán la unidad del sector hasta obtener una propuesta que consideren acorde a la situación económica actual.

Las partes acordaron pasar la negociación a un cuarto intermedio y volverán a reunirse el 8 de julio para intentar alcanzar un nuevo entendimiento.

Fuente: OPI Santa Cruz⁠