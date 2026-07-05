Neuquén se prepara para una licitación clave de 15 áreas en Vaca Muerta

El proceso impulsado por la provincia entró en su etapa final y despierta un fuerte interés entre empresas del sector hidrocarburífero. La apertura de ofertas marcará un nuevo paso en el desarrollo de Vaca Muerta.

La provincia de Neuquén se encuentra en la recta final del proceso licitatorio para adjudicar 15 nuevas áreas hidrocarburíferas en Vaca Muerta. La convocatoria, considerada una de las más importantes de los últimos años, busca atraer inversiones que permitan ampliar la producción de petróleo y gas no convencional.

El cronograma oficial prevé que en los próximos días se concrete la presentación y apertura de las ofertas realizadas por las empresas interesadas. A partir de esa instancia, el Gobierno neuquino evaluará cada propuesta antes de definir las adjudicaciones.

Las áreas incluidas en la licitación presentan un importante potencial para el desarrollo de recursos no convencionales, motivo por el cual el proceso generó expectativas tanto entre operadoras ya instaladas en la cuenca como entre nuevos jugadores del mercado energético.

Desde la administración provincial destacan que esta iniciativa forma parte de una estrategia destinada a sostener el crecimiento de la actividad hidrocarburífera, promover nuevas inversiones y fortalecer el posicionamiento de Vaca Muerta como uno de los principales polos energéticos de Argentina.

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La adjudicación de estos bloques permitirá avanzar con nuevas etapas de exploración y explotación, lo que podría traducirse en un incremento de la producción, mayor generación de empleo y un impacto positivo en la economía regional.

Fuente: Mejor Energía.