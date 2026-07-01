Neuquén avanza con la reglamentación del canon a las represas y proyecta un nuevo fondo para municipios

La provincia trabaja en la implementación de la ley que establece el cobro por el uso del agua para la generación hidroeléctrica. Los recursos obtenidos serán destinados a proyectos energéticos y obras de infraestructura en distintas localidades.

El Gobierno de Neuquén continúa avanzando en la reglamentación de la ley que creó el canon por el uso del agua en las represas hidroeléctricas, una medida aprobada en 2024 que aún no había podido ponerse en marcha debido a los cambios introducidos en las nuevas concesiones de los complejos del Comahue.

La normativa fue sancionada antes de que se concretara el proceso licitatorio de las centrales El Chocón-Arroyito, Piedra del Águila, Alicurá y Cerros Colorados. Posteriormente, la actualización de los contratos obligó a redefinir el marco legal para adecuarlo a las nuevas condiciones.

Desde la Secretaría de Recursos Naturales de Neuquén indicaron que la reglamentación se encuentra en elaboración y que el objetivo es implementarla lo antes posible. Según la ley, las empresas concesionarias deberán abonar mensualmente un canon por el aprovechamiento del recurso hídrico, con un límite máximo de 0,005 dólares por metro cúbico de agua turbinada.

En el caso de los aprovechamientos ubicados sobre cursos de agua compartidos entre provincias, el cálculo se realizará tomando el 50% del volumen total utilizado para la generación de energía.

La legislación también establece la creación del Fondo de Recaudación por el Uso del Agua para la Generación de Energía Eléctrica, que distribuirá los ingresos de la siguiente manera: el 70% se destinará al desarrollo de proyectos de energías renovables, el 22% será utilizado para obras de infraestructura básica en municipios alcanzados por el régimen de coparticipación y el 8% restante financiará obras en localidades que no integran ese sistema.

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Las autoridades provinciales señalaron además que el mecanismo de cálculo del precio utilizado para liquidar el canon irá modificándose de manera gradual durante los próximos diez años, hasta alcanzar un esquema completamente liberado.

Si bien Neuquén todavía no difundió una estimación oficial sobre la recaudación que generará este canon, se espera que los ingresos sean similares a los proyectados en Río Negro, donde se calcula que podrían rondar los 40 millones de dólares anuales. (Río Negro)

Fuente: Diario Río Negro.