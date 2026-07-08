Masiva movilización de policías en Río Gallegos en medio del conflicto salarial

Más de 2.000 efectivos activos, retirados y familiares participaron de una marcha por las calles de la capital santacruceña para reclamar mejoras salariales. La protesta se realizó en la previa de una nueva reunión entre los representantes de los autoconvocados y el Gobierno provincial.

Una importante movilización encabezada por policías autoconvocados tuvo lugar este lunes por la noche en Río Gallegos, donde alrededor de 2.000 efectivos en actividad, retirados y sus familiares se manifestaron para exigir una mejora en sus salarios y expresar su descontento con la respuesta del Gobierno de Santa Cruz.

La marcha comenzó cerca de las 20:30, pese a las bajas temperaturas, cuando los manifestantes dejaron el acampe instalado sobre la calle Alcorta y recorrieron distintas arterias de la ciudad. Según el medio OPI Santa Cruz, se trató de una de las convocatorias más numerosas desde el inicio del conflicto.

Durante el recorrido participaron representantes de distintas dependencias policiales de la provincia. De acuerdo con la cobertura periodística, el alto nivel de adhesión a las medidas de fuerza también estaría afectando el funcionamiento habitual de varias comisarías santacruceñas.

Uno de los puntos centrales de la movilización fue la Jefatura de Policía, donde los manifestantes señalaron que el edificio permanecía cerrado y sin autoridades que recibieran el reclamo. Frente al lugar, efectivos activos y retirados entonaron el Himno Nacional Argentino.

Posteriormente, la columna se dirigió hacia la residencia oficial del gobernador Claudio Vidal. Allí, los presentes continuaron con bombos, cánticos y consignas vinculadas al conflicto salarial que atraviesa la fuerza.

Entre los testimonios recogidos durante la protesta, varios efectivos manifestaron que los ingresos actuales no alcanzan para cubrir los gastos básicos de sus familias y reclamaron una recomposición salarial que les permita recuperar poder adquisitivo.

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Tras finalizar la movilización, los autoconvocados regresaron al acampe y ratificaron la continuidad de las medidas de fuerza mientras esperan una respuesta concreta del Ejecutivo provincial.

Está previsto que este miércoles se reanude la denominada “Mesa del Salario”, encuentro en el que delegados policiales volverán a reunirse con representantes del Gobierno para intentar destrabar la negociación y avanzar en una propuesta que responda a los reclamos del sector.

Fuente: OPI Santa Cruz.