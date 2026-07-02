Lo atraparon los empleados: un joven de 19 años fue detenido tras intentar robar autos en el barrio Stella Maris

El implicado fue sorprendido in fraganti por trabajadores de un frigorífico local. Quedó filmado por las cámaras de seguridad y lo vinculan con ilícitos previos en el mismo predio.

Un joven de 19 años, identificado por la policía como Ángel Gabriel P., fue detenido a primera hora de este jueves luego de ser civilmente aprehendido por empleados de un frigorífico en el barrio Stella Maris, quienes lo descubrieron intentando abrir vehículos estacionados en la zona.

El hecho se registró alrededor de las 06:40 horas, cuando el personal de la Comisaría Seccional Tercera recibió un llamado de alerta desde un establecimiento comercial ubicado sobre la calle Ignacio Gatica. Al arribar al lugar, los efectivos policiales se encontraron con una escena particular: el sospechoso ya estaba reducido en el suelo, retenido por los propios trabajadores del frigorífico.

Filmado en el acto y con antecedentes en el lugar

Según informaron fuentes policiales, el encargado del establecimiento civil detalló que el accionar del delincuente quedó completamente registrado por las cámaras de seguridad del predio. Al revisar las filmaciones, las autoridades pudieron constatar que el joven caminó entre los rodados e intentó abrir las puertas de varios vehículos. Afortunadamente, no logró su cometido debido a que todos los automóviles se encontraban correctamente cerrados con llave y sistema de cierre centralizado.

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Sin embargo, la situación del detenido se complica aún más: los damnificados señalaron que el mismo sospechoso ya había sido captado días atrás sustrayendo elementos de otros vehículos que se encontraban estacionados en ese mismo sector.

Estado de la causa: Tras su aprehensión en el lugar, Ángel Gabriel P. fue trasladado a la dependencia policial de la Seccional Tercera. Allí permanecerá alojado a la espera de la correspondiente audiencia de control de detención, donde la Justicia determinará los cargos en su contra.