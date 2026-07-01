"La Trochita" confirmó el programa de salidas para julio

El emblemático tren chubutense realizará durante este mes un total de siete viajes uniendo la ciudad de Esquel con la Comunidad Nahuelpan, sumándose la posibilidad de efectuar recorridos adicionales ante la demanda de boletos.

El Viejo Expreso Patagónico, dependiente del Gobierno del Chubut, informó el calendario de salidas previsto para julio en el tramo que une a la ciudad de Esquel y la Comunidad Nahuelpan.

El emblemático tren cordillerano, que administra el Ministerio de Producción provincial, se prepara con todo para el mes fuerte de la temporada invernal que acaba de comenzar, posicionándose como uno de los principales atractivos turísticos para las vacaciones de invierno, al ser ya un paso obligado para los visitantes que llegan provenientes de distintos puntos del país.

Siete viajes

En ese marco es que desde la Gerencia de "La Trochita" se detalló el programa de viajes para julio en el trayecto que conecta a la estación Esquel del ferrocarril y a la Comunidad Nahuelpan.

Las salidas serán las siguientes: sábado 4, sábado 11, jueves 16, sábado 18, jueves 23, sábado 25 y jueves 30 de julio.

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Además se informó que la posibilidad de sumar adicionales está supeditada a la demanda de boletos.

Por último se indicó que las personas interesadas en obtener un ticket, para disfrutar de esta experiencia única a bordo de la centenaria formación ferroviaria, pueden ingresar al sitio www.latrochita.org.ar o acercarse a la Estación Esquel.