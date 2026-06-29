La inflación de junio se encamina a cerrar por debajo del 2%, según consultoras privadas

Los relevamientos de distintas consultoras económicas muestran que la suba de precios mantuvo una tendencia de desaceleración durante la cuarta semana de junio. De confirmarse estas estimaciones, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes podría ubicarse en torno al 1,8%, uno de los registros más bajos del último año.

Las mediciones privadas reflejan que la inflación continuó moderándose durante la última semana de junio, impulsada por un comportamiento más estable de los precios de los alimentos y bebidas. En ese contexto, varias consultoras ajustaron sus proyecciones y ahora estiman que el índice general del mes cerrará alrededor del 1,8%.

Entre los relevamientos, se destaca el de Analytica, que registró una variación semanal del 0,2% en alimentos y bebidas. En ese rubro, las mayores subas correspondieron al café, té, yerba y cacao, además de las carnes, mientras que frutas y verduras mostraron bajas que ayudaron a contener el promedio.

Por su parte, Equilibra también detectó un incremento semanal del 0,2% en alimentos. La consultora señaló que las verduras encabezaron los aumentos, aunque fueron compensados por caídas en frutas y por una evolución más moderada en otros productos de consumo masivo.

En tanto, EconViews informó una suba del 0,1% en los precios de alimentos durante la última semana del mes, consolidando una tendencia de estabilidad que viene observándose desde principios de junio.

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Las estimaciones privadas coinciden en que, si estos datos se reflejan en la medición oficial, la inflación mensual volvería a ubicarse por debajo del 2%, un nivel similar al registrado entre julio y agosto de 2025. El dato definitivo será informado por el organismo estadístico nacional en las próximas semanas.

Fuente: Infobae.