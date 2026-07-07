Investigan en Estados Unidos operaciones financieras vinculadas a la AFA

El Departamento de Justicia estadounidense comenzó a reunir testimonios para analizar movimientos económicos relacionados con la Asociación del Fútbol Argentino. La investigación busca determinar si existieron posibles irregularidades en operaciones realizadas a través del sistema financiero de ese país.

Las autoridades judiciales de Estados Unidos iniciaron una etapa de recolección de testimonios en el marco de una investigación preliminar sobre operaciones financieras vinculadas con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El proceso es llevado adelante por fiscales federales y agentes del FBI, quienes buscan establecer cómo se gestionaron determinados fondos que circularon por entidades bancarias estadounidenses.

Entre las personas consultadas figura el empresario Guillermo Tofoni, quien anteriormente presentó denuncias relacionadas con la conducción de la AFA. Según trascendió, los investigadores intentan reconstruir el funcionamiento de contratos comerciales internacionales y el recorrido del dinero administrado por empresas que participaron de esas operaciones.

La pesquisa también pone el foco en TourProdEnter LLC, firma que administró ingresos provenientes de acuerdos comerciales internacionales de la AFA. Los fiscales analizan documentación bancaria y otros registros para determinar si existieron maniobras que puedan encuadrarse en delitos financieros bajo la legislación estadounidense. Hasta el momento no se presentaron cargos formales ni se confirmó la apertura de una causa penal.

Desde la AFA sostienen la importancia de respetar el principio de presunción de inocencia mientras avanza el análisis de la información reunida por las autoridades norteamericanas. La investigación continúa en una fase preliminar y podría incluir nuevos requerimientos de documentación y declaraciones de personas vinculadas al caso.

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Fuente: LA NACION⁠.