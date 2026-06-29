Ingresó a robar luminaria a una escuela y la Policía logró atraparlo tras la advertencia de una vecina

El hecho ocurrió este domingo por la tarde en el barrio Quirno Costa de la zona sur de Comodoro Rivadavia. El delincuente fue interceptado por la policía a pocas cuadras del establecimiento educativo con el elemento robado en su poder.

Un joven de 28 años fue detenido este domingo por la tarde luego de asaltar una vivienda de servicio ubicada dentro del predio de la Escuela Provincial N.º 7715. El malviviente fue atrapado por el personal de la Comisaría Seccional Cuarta a los pocos minutos de cometer el ilícito.

​Según informaron fuentes policiales, el hecho se registró alrededor de las 19:15 horas, cuando una vecina que reside en la vivienda del establecimiento educativo alertó a las autoridades sobre la presencia de un extraño en el patio interno. El sospechoso estaba arrancando una luminaria LED con sensor fotoeléctrico que se encontraba instalada sobre la puerta de acceso.

​Tras ejercer fuerza sobre el soporte del artefacto y lograr desprenderlo, el sujeto se dio a la fuga a pie de manera inmediata.

​Rápido accionar policial

Efectivos de la Seccional Cuarta acudieron rápidamente al lugar y montaron un operativo cerrojo por las inmediaciones. Gracias a las descripciones aportadas, lograron interceptar al individuo en la intersección de las calles Noviembre y Minoli, en pleno Barrio Quirno Costa. Al momento de la requisa, el sospechoso llevaba consigo la luminaria LED que acababa de sustraer de la escuela.

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​Identificado y tras las rejas: El detenido fue identificado por la policía como Germán Joaquín R., de 28 años de edad.

​El autor del hecho fue trasladado a la dependencia policial del sector, donde quedó alojado a la espera de la correspondiente audiencia de control de detención bajo los cargos de robo en grado de tentativa.