Impulso a la producción agrícola y pecuaria de la Patagonia con estatus diferenciado

SENASA implementa junto a gobiernos provinciales y el sector privado acciones sanitarias para proteger la producción regional y favorecer su acceso a exigentes mercados internacionales.

Con casi 1.800.000 kilómetros de territorio, la Patagonia argentina se distingue por su producción agrícola y pecuaria característica. En ella, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) implementa una serie de programas y acciones para cuidar la sanidad animal y vegetal, a partir de la delimitación del área protegida con la barrera patagónica.

Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el sur de la provincia de Buenos Aires se caracterizan por la producción de peras, manzanas, cerezas, cebolla, la explotación acuícola de salmónidos, pesquería marítima y la cría de ovinos y bovinos, entre otros.

En 2025, el SENASA certificó, desde la región, exportaciones de 337.835 t de peras y 91.547 t de manzanas, y envíos al exterior de 5295 t de cerezas.

La zona sur comprendida por Río Negro y el sur de Buenos Aires representan el 56% de la producción nacional de cebolla del total de hectáreas destinadas a ese cultivo. La región es la principal productora de cebolla del país, representando el 50% de la producción nacional y casi el 100% de la exportación.

En cuanto a la actividad pecuaria, la mayor producción de la región es la ovina, extensiva y destinada a la obtención de lana y carne: cuenta con más de 6,5 millones de cabezas. La certificación total de carne ovina ronda las 9.609,7 t, cuya mitad se destina a la exportación (4766.70 t) hacia los mercados más exigentes del mundo. Por su parte, la certificación de lana alcanza las 28.000 t anuales, donde la exportación ocupa un rol fundamental.

Asimismo, en el sur bonaerense, Patagones cuenta con aproximadamente 270.000 cabezas destinadas a la producción bovina. Y en el sur de la Patagonia, la principal actividad es la explotación pesquera marítima, donde se procesa -tanto en establecimientos terrestres como en buques pesqueros- langostino, calamar y merluza hubbsi, como productos principales, pero también merluza negra y centolla, entre otras especies destinadas a la exportación y consumo nacional, con un total de 380.000 t certificadas en 2025.

Sanidad protegida

La particularidad de su producción hace que la Patagonia haya logrado un estatus diferenciado en comparación con el resto del país como lo es el reconocimiento de zona libre de plagas como las Moscas de la Fruta y Lobesia botrana.

En materia de sanidad animal, la Patagonia mantiene desde 2002 el reconocimiento oficial de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) como zona libre de fiebre aftosa sin vacunación. A esto se suma una zona libre de enfermedades de los salmónidos, autodeclarada ante el organismo internacional, que abarca los cuerpos de agua de la cuenca alta y media del río Limay hasta el embalse Piedra del Águila. La región también se mantiene exenta de otras patologías presentes a nivel nacional, como la anemia infecciosa equina, la brucelosis caprina y, en el caso de Tierra del Fuego, la tuberculosis y la brucelosis bovina.

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La ausencia de estas plagas y/o enfermedades en la Patagonia argentina, posibilita el acceso de su producción a mercados con altas exigencias. Para ello, desde el SENASA se implementa un sistema cuarentenario de prevención que incluye una serie de medidas zoofitosanitarias para evitar el ingreso de enfermedades y plagas que están ausentes en la región.

Dicho sistema se compone por los controles en la barrera zoofitosanitaria patagonica que comprende pasos terrestres, puertos y aeropuertos, tratamientos y medidas de disminución de riesgos llevados adelante en cámaras de tratamiento de fruta y otras mercaderías que puedan trasladar enfermedades.

Patagonia región única, sanidad diferenciada

Para conservar estos estatus sanitarios diferenciados al resto del país, desde el SENASA se acuerda y trabaja junto con los gobiernos provinciales y el ente fitozoosanitario Fundación Barrera Patagónica (FUNBAPA) conformada por todas las provincias de la Patagonia y la de Buenos Aires, y el sector privado de todas las actividades productivas.

Viajeros

La barrera zoofitosanitaria está compuesta por 12 puestos terrestres fijos y 3 móviles, donde el SENASA fiscaliza el ingreso de mercadería, tanto comercial como de vehículos particulares, y por los puertos y aeropuertos de la región donde se controlan equipajes.

Por eso, la colaboración de toda la ciudadanía resulta clave para sostener los estatus de la región. Quienes se dirijan a la Patagonia deben recordar que hay determinados productos de origen animal o vegetal que no se pueden ingresar, por lo que se recomienda a los viajeros informarse antes de viajar.