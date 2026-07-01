El conflicto policial en Santa Cruz sigue sin resolverse: no hubo oferta y habrá una nueva reunión salarial

El Gobierno provincial y los representantes de los policías autoconvocados mantuvieron una nueva reunión sin avances concretos. No hubo propuesta salarial y las partes volverán a encontrarse este miércoles, mientras continúa el reclamo por una mejora en los haberes.

El conflicto salarial que mantiene enfrentados al Gobierno de Santa Cruz y los policías autoconvocados continúa sin una resolución. Tras una nueva instancia de diálogo realizada este martes, no se presentó ninguna oferta económica y las negociaciones pasaron a un cuarto intermedio hasta este miércoles 1 de julio.

Según informaron representantes de los efectivos, el encuentro se desarrolló mediante una videoconferencia con autoridades del Ministerio de Trabajo de la Nación, donde ambas partes expusieron su postura y se solicitó la presentación de documentación relacionada con el conflicto.

Desde el sector policial indicaron que no existió ni una propuesta oficial ni una contrapropuesta durante la reunión. Además, reafirmaron que mantendrán su reclamo de un salario de bolsillo de $2.200.000, monto que aseguran beneficiaría tanto al personal en actividad como a los retirados.

Los voceros de los autoconvocados señalaron que realizaron concesiones durante las negociaciones, aunque remarcaron que ese será el piso del reclamo y que no aceptarán una cifra inferior.

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Mientras tanto, el conflicto permanece abierto y las expectativas están puestas en el próximo encuentro, previsto para este miércoles a las 17 horas, con la intención de acercar posiciones y encontrar una salida al reclamo salarial.

Fuente: El Destape.