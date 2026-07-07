URGENTE
El Hospital Regional invita a participar de una nueva colecta de sangre en zona sur: campaña "Regalá vida" Comodoro amaneció cubierto de nieve y volvió a ubicarse entre las ciudades más frías del país Investigan a dirigentes de la AFA en Estados Unidos: Tapia y otros directivos deberán declarar a fin de mes La consolidación silenciosa: Liminar profundiza su control sobre el petróleo chubutense Vecinos redujeron a golpes a un delincuente que intentó robar en una vivienda Un joven fue detenido tras protagonizar una riña y destrozar un auto en el barrio Quirno Costa El rechazo a la reelección indefinida: "No se puede cambiar las reglas a mitad del partido", dijo Monti Othar encabezó el primer aniversario del Centro de Día de Adultos Mayores "Papa Francisco" El Hospital Regional invita a participar de una nueva colecta de sangre en zona sur: campaña "Regalá vida" Comodoro amaneció cubierto de nieve y volvió a ubicarse entre las ciudades más frías del país Investigan a dirigentes de la AFA en Estados Unidos: Tapia y otros directivos deberán declarar a fin de mes La consolidación silenciosa: Liminar profundiza su control sobre el petróleo chubutense Vecinos redujeron a golpes a un delincuente que intentó robar en una vivienda Un joven fue detenido tras protagonizar una riña y destrozar un auto en el barrio Quirno Costa El rechazo a la reelección indefinida: "No se puede cambiar las reglas a mitad del partido", dijo Monti Othar encabezó el primer aniversario del Centro de Día de Adultos Mayores "Papa Francisco"
📬 Newsletter
Policiales

Delincuentes son atrapados con la batería robada en sus manos

En un operativo de patrullaje preventivo realizado en las primeras horas de este martes, la Comisaría Seccional Quinta de Comodoro Rivadavia detuvo a dos hombres que habían violent

A
Administración
Redacción
👁 0 lecturas · 🕐 1 min de lectura
Publicidad
Delincuentes son atrapados con la batería robada en sus manos

En un operativo de patrullaje preventivo realizado en las primeras horas de este martes, la Comisaría Seccional Quinta de Comodoro Rivadavia detuvo a dos hombres que habían violentado un vehículo para sustraer su batería. El hecho ocurrió alrededor de las 04:35 horas sobre la Avenida Roca.

Mientras los efectivos policiales recorrían la zona en tareas de prevención, divisaron a dos sujetos de contextura delgada que caminaban en actitud sospechosa. Uno de ellos transportaba una batería de automóvil de la cual no pudo acreditar procedencia.

Ante la presunción de un ilícito, los agentes inspeccionaron las inmediaciones y hallaron un Chevrolet Corsa que presentaba signos evidentes de haber sido vandalizado: tenía daños visibles en la puerta del conductor y en el capot.

Elementos secuestrados

Tras localizar al propietario del rodado, este constató los daños y confirmó el faltante de la batería de su vehículo. Durante la requisa a los sospechosos, el personal policial procedió al secuestro de los elementos que utilizaban para cometer el delito:

01 mochila de color celeste.

01 arma blanca (cuchillo tipo serrucho).

Publicidad

01 pinza sin inscripción, utilizada presuntamente para forzar el vehículo y cortar las conexiones.

Identificación de los detenidos

Los delincuentes fueron identificados por las autoridades como Leandro Manuel M. (20 años) y Antonio Javier P. (31 años). Ambos quedaron a disposición de la justicia bajo los cargos correspondientes.

Publicidad
Publicidad

💬 Comentarios (0)

✍️ Dejá tu comentario

Los comentarios son moderados antes de su publicación.