Delincuentes son atrapados con la batería robada en sus manos

En un operativo de patrullaje preventivo realizado en las primeras horas de este martes, la Comisaría Seccional Quinta de Comodoro Rivadavia detuvo a dos hombres que habían violentado un vehículo para sustraer su batería. El hecho ocurrió alrededor de las 04:35 horas sobre la Avenida Roca.

Mientras los efectivos policiales recorrían la zona en tareas de prevención, divisaron a dos sujetos de contextura delgada que caminaban en actitud sospechosa. Uno de ellos transportaba una batería de automóvil de la cual no pudo acreditar procedencia.

Ante la presunción de un ilícito, los agentes inspeccionaron las inmediaciones y hallaron un Chevrolet Corsa que presentaba signos evidentes de haber sido vandalizado: tenía daños visibles en la puerta del conductor y en el capot.

Elementos secuestrados

Tras localizar al propietario del rodado, este constató los daños y confirmó el faltante de la batería de su vehículo. Durante la requisa a los sospechosos, el personal policial procedió al secuestro de los elementos que utilizaban para cometer el delito:

01 mochila de color celeste.

01 arma blanca (cuchillo tipo serrucho).

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01 pinza sin inscripción, utilizada presuntamente para forzar el vehículo y cortar las conexiones.

Identificación de los detenidos

Los delincuentes fueron identificados por las autoridades como Leandro Manuel M. (20 años) y Antonio Javier P. (31 años). Ambos quedaron a disposición de la justicia bajo los cargos correspondientes.