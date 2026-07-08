Celebraba el triunfo de Argentina y terminó detenido por un pedido de captura vigente

Un control policial realizado mientras cientos de personas festejaban la victoria de la Selección permitió descubrir que un hombre era buscado por la Justicia. Tras corroborar la información, fue demorado y quedó a disposición de las autoridades judiciales.

Lo que parecía ser una noche de festejos por el triunfo de la Selección Argentina terminó de manera inesperada para un hombre en Comodoro Rivadavia. Durante un operativo preventivo de identificación de personas, efectivos policiales comprobaron que sobre él pesaba un pedido de captura vigente.

El procedimiento se llevó a cabo en la intersección de avenida Del Comercio y calle Código, en el barrio Industrial, donde personal de la Unidad Operativa Zona Sur realizaba controles de rutina en el marco de las celebraciones.

Al solicitarle la documentación y verificar sus datos en el sistema informático policial, los agentes detectaron que el hombre era requerido por la Justicia.

Según se informó, el pedido de captura había sido emitido por el Juzgado Federal de Caleta Olivia, en la provincia de Santa Cruz. Ante esta situación, los efectivos dieron cumplimiento a las actuaciones correspondientes y el involucrado quedó a disposición de la autoridad judicial competente, que definirá los pasos a seguir en la causa.