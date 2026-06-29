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Comodoro

Volcó en el centro de Comodoro y explicó por qué perdió el control del auto

El siniestro ocurrió en una transitada esquina del centro de la ciudad. Tras el accidente, el conductor aseguró que una maniobra imprevista lo llevó a perder el control del vehícul

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Administración
Redacción
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Volcó en el centro de Comodoro y explicó por qué perdió el control del auto

El siniestro ocurrió en una transitada esquina del centro de la ciudad. Tras el accidente, el conductor aseguró que una maniobra imprevista lo llevó a perder el control del vehículo.

Un impactante accidente de tránsito se registró en pleno centro de Comodoro Rivadavia, donde un automóvil terminó volcado luego de que su conductor perdiera el control mientras circulaba por una de las calles más transitadas de la ciudad.

De acuerdo con el relato del automovilista, todo ocurrió en cuestión de segundos cuando intentó esquivar otro vehículo. En ese momento, aseguró haber accionado el freno, lo que provocó que el rodado se desestabilizara y terminara volcando sobre uno de sus laterales.

Como consecuencia del vuelco, el vehículo también impactó contra dos automóviles que se encontraban estacionados en la zona, provocándoles daños materiales. A pesar de la violencia del hecho, no se registraron personas heridas.

Personal policial y otros equipos de emergencia trabajaron en el lugar para asegurar la zona y normalizar la circulación, que se vio afectada mientras se realizaban las tareas para retirar el vehículo siniestrado.

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