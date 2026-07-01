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Comodoro

Violencia vial en el centro: chocó, se bajó de su auto y agredió a golpes a la otra conductora

Un violento episodio de intolerancia al volante sacudió el centro de Comodoro Rivadavia este mediodía. Lo que comenzó como un choque menor y accidental terminó con un hombre de 54

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Administración
Redacción
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Violencia vial en el centro: chocó, se bajó de su auto y agredió a golpes a la otra conductora

Un violento episodio de intolerancia al volante sacudió el centro de Comodoro Rivadavia este mediodía. Lo que comenzó como un choque menor y accidental terminó con un hombre de 54 años detenido tras agredir físicamente a una mujer y destrozar su vehículo.

El hecho ocurrió este miércoles alrededor de las 13:20 horas en la concurrida intersección de las calles San Martín y 9 de Julio. Según informaron fuentes de la Comisaría Seccional Primera, el incidente se desencadenó luego de que una camioneta Ford EcoSport, conducida por una vecina de la ciudad, colisionara de manera accidental contra un Peugeot 206.

Ataque de furia y detención

Lejos de iniciar el correspondiente intercambio de documentación para los seguros, el conductor del Peugeot reaccionó de forma desmedida y violenta. El hombre descendió de su rodado, se dirigió hacia la conductora de la EcoSport y le propinó un golpe de puño. No conforme con la agresión física, el atacante descargó su furia contra el vehículo de la víctima, provocando importantes daños materiales en el parabrisas y el limpiaparabrisas.

Efectivos policiales que acudieron rápidamente al lugar lograron intervenir y procedieron a la inmediata detención del agresor.

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El sujeto fue identificado por las autoridades como José Delmirio Q., de 54 años.

El detenido fue trasladado a la dependencia policial del barrio Centro, donde quedó alojado a la espera de la audiencia de control de detención, donde se le formularán cargos por las agresiones y los daños causados. Interviene la justicia local.

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