Vecinos de Km 3 celebraron el 9 de Julio en el histórico Mástil de Los Españoles

En una jornada marcada por las intenso frío temperatura típicas del invierno patagónico, la zona norte de la ciudad se vistió de celeste y blanco. Este jueves, los vecinos de Km 3 volvieron a congregarse en una de las rotondas más icónicas del sector para conmemorar el Día de la Independencia con el tradicional izamiento del pabellón nacional.

El encuentro, que tuvo lugar en el Mástil de Los Españoles, fue organizado por la Asociación Vecinal General Mosconi. La convocatoria no solo reunió a los residentes del barrio, sino también a referentes comunitarios y autoridades de la Asociación Española, quienes estuvieron acompañados por representantes de distintas colectividades en un emotivo gesto de reconocimiento histórico.

La plazoleta que alberga este histórico monumento se encuentra ubicada en la intersección de las calles Los Búlgaros, Comandante Luis Piedrabuena, Los Esclavos y Los Italianos. Este punto neurálgico de Kilómetro 3 guarda una rica historia que se remonta a 1932, año en que los pioneros de la zona construyeron el mástil, dejando un legado imborrable en la comunidad.

Si bien durante varios años los actos patrios en este sector sufrieron interrupciones, la perseverancia de los vecinos logró reencender la llama del recuerdo. En esta línea del tiempo comunitaria, se destaca la labor de Azamor, quien retomó los izamientos en 1987, y posteriormente de "Pajarito" Cosentino, quien continuó con la tradición de mantener en lo alto la enseña patria.

Esfuerzo, memoria y pertenencia

La vigencia de este espacio como punto de encuentro se debe, en gran medida, al trabajo de las nuevas generaciones de dirigentes vecinales. Juan Manuel Cosentino, actual vocal de la Vecinal Mosconi y uno de los principales impulsores de la reactivación de los izamientos en los últimos dos años, expresó el orgullo de sostener esta tradición por encima de cualquier contingencia climática:

“Fuimos, por supuesto que vamos, aunque llueva, sople viento, siempre lo vamos a hacer en todas las fiestas patrias”, afirmó con convicción.

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Para Cosentino, este acto representa mucho más que el cumplimiento de una fecha del calendario civil. Implica un profundo rescate de la identidad local frente al paso del tiempo.

"Es una gran satisfacción haber llegado a concretar esto, revivir el mástil que teníamos olvidado, descubrirlo e iniciar todas las acciones a través de la vecinal también para ponerlo en valor como un monumento histórico dentro del pueblo de Comodoro Rivadavia", destacó el referente, resaltando la lucha diaria por trascender la rutina de lo que muchos podrían considerar simplemente “un acto más”.