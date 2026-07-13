Vandalismo sin freno en Stella Maris: Más de 70 luminarias destruidas y crece el reclamo por seguridad

La Costanera Sur de Comodoro Rivadavia vuelve a ser el blanco de la delincuencia y el abandono. En lo que va del año, el sector ha sufrido reiterados ataques vandálicos que dejaron a oscuras una de las zonas recreativas más importantes del sector sur de la ciudad. Vecinos y autoridades vecinales apuntan a la falta de controles oficiales y exigen respuestas urgentes.

Romina Silva, presidenta de la asociación vecinal del barrio Stella Maris, dialogó con la prensa y expresó su profunda preocupación y malestar ante una situación que parece no tener fin: "Siguen los daños porque no hay control, no hay relevos de los daños pero al parecer son 73 ataques", detalló de manera contundente.

Un reclamo que no encuentra respuestas

La situación no es nueva, sino el preocupante pico de una problemática que se repite de forma sistemática. Según la referente barrial, ya se han realizado las denuncias y avisos correspondientes tanto a la Seccional Tercera de Policía como a la Secretaría de Control Operativo y Urbano de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, sin que hasta el momento se hayan implementado medidas efectivas de prevención.

"Da bronca la no prevención política porque es la tercera vez en el año que atacan la luminaria, ya que es un barrio que le cuesta mucho poder llevar adelante obras", lamentó Silva, reflejando el sentimiento de impotencia de una comunidad que ve cómo se destruye el esfuerzo colectivo.

Sospechas y "zonas ciegas" en la playa

Respecto a los autores de los destrozos, los testimonios de los propios residentes del barrio Stella Maris encienden las alarmas sobre la presencia de personas ajenas a la zona. Los datos recabados por los vecinos apuntan a sujetos conocidos popularmente como "trapitos", quienes merodean el sector con mochilas y buscan refugio en áreas de difícil visibilidad.

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Los puntos críticos identificados son:

La zona de la playa: Utilizada para ocultarse durante la noche.

El conducto de los pluviales: Un sector estratégico que carece de iluminación y vigilancia.

El pedido: Cámaras y corredores seguros

Ante la falta de un seguimiento y monitoreo en estos focos de conflicto, la comunidad del barrio Stella Maris elevó un pedido unificado tanto a la Policía de la Provincia de Chubut como al municipio local.

La urgencia radica en la inversión tecnológica y de infraestructura mediante la instalación de cámaras de seguridad de alta resolución y la creación de corredores seguros que permitan disuadir los hechos vandálicos antes de que ocurran. Mientras tanto, la Costanera Sur sigue lidiando con la oscuridad y la desprotección, a la espera de una decisión política que devuelva la tranquilidad al barrio.