Unico Silver amplía el potencial del proyecto Joaquín con nuevos resultados de alta ley

La compañía australiana informó importantes intersecciones de plata y oro obtenidas en su campaña de perforación en Santa Cruz, con hallazgos que se ubican fuera del recurso mineral actualmente identificado y que respaldan futuras ampliaciones del proyecto.

Unico Silver Limited dio a conocer los resultados de una nueva etapa de exploración en el proyecto Joaquín, ubicado en el Macizo del Deseado, en la provincia de Santa Cruz. La campaña comprendió 46 perforaciones que totalizaron 6.631 metros y arrojó resultados considerados alentadores para el crecimiento del yacimiento.

Entre los principales resultados se destaca el pozo JDD276-26, que registró una intersección de 52,3 metros con una ley promedio de 378 gramos por tonelada de plata equivalente (AgEq), incluyendo un tramo de 8,5 metros con 1.813 g/t AgEq. Además, la mineralización fue detectada 50 metros por debajo del pozo de descubrimiento, lo que confirma un incremento en las leyes de oro a mayor profundidad.

La empresa también informó avances en otros sectores del proyecto. En Breccia Puntudo se confirmó la presencia de mineralización aurífera de alta ley, lo que favorecería la reclasificación de recursos inferidos a indicados. En tanto, el área La Negra SE continúa mostrando extensión de la mineralización tanto en profundidad como lateralmente respecto del recurso actual.

Entre los resultados obtenidos fuera del recurso mineral identificado sobresalen el pozo JDD240-26, con 78 metros a 137 g/t AgEq desde los 91 metros de profundidad, incluyendo un tramo de 10,1 metros con 467 g/t AgEq; y el pozo JDD267-26, que interceptó 74,2 metros con 94 g/t AgEq desde apenas 1,8 metros, con un intervalo de 11,5 metros a 210 g/t AgEq.

Finalizada de manera temporal la campaña de perforación, la compañía concentrará sus esfuerzos en la etapa de prefactibilidad, que incluye estudios geotécnicos, ambientales e hidrogeológicos para avanzar en el desarrollo del proyecto.

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El director ejecutivo de Unico Silver, Todd Williams, señaló que estos resultados respaldan el potencial de crecimiento del recurso mineral, actualmente estimado en 167 millones de onzas de plata equivalente. Con esta campaña, la empresa alcanza un total de 268 perforaciones y 38.661 metros ejecutados desde septiembre de 2025.

Fuente: Panorama Minero