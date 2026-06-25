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Rada Tilly

Una radatilense hizo la torta de cumpleaños de Messi en Estados Unidos

Silvia Miguel, oriunda de Rada Tilly y radicada en Kansas City desde hace más de dos décadas, fue la encargada de preparar la torta para el cumpleaños número 39 de Lionel Messi. Co

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Redacción
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Una radatilense hizo la torta de cumpleaños de Messi en Estados Unidos

Silvia Miguel, oriunda de Rada Tilly y radicada en Kansas City desde hace más de dos décadas, fue la encargada de preparar la torta para el cumpleaños número 39 de Lionel Messi. Con sabores bien argentinos, su creación sorprendió al capitán de la Selección.

Silvia Miguel, una emprendedora nacida en Rada Tilly, Chubut, fue protagonista de un momento inolvidable al ser elegida para elaborar la torta de cumpleaños de Lionel Messi en Estados Unidos.

Hace más de 20 años que vive en Kansas City, donde lleva adelante su negocio gastronómico “Pan Caliente - La Casa del Alfajor”, un espacio dedicado a mantener vivos los sabores tradicionales argentinos.

En plena semana del Mundial, recibió un pedido inesperado que rápidamente se convirtió en uno de los desafíos más especiales de su carrera: preparar la torta para celebrar el cumpleaños número 39 del capitán de la Selección Argentina.

Según contó Silvia, la única condición que le dieron fue que el postre tuviera una fuerte identidad argentina. Así nació una torta elaborada con bizcochuelo de chocolate, merengue y abundante dulce de leche, decorada con los colores celeste y blanco.

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“Cuando me contaron que era para él, le dije que sí en el acto, sin pensarlo dos veces”, recordó emocionada la radatilense, que tuvo el privilegio de aportar un sabor argentino a una celebración muy especial para uno de los deportistas más importantes del mundo.

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