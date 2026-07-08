Una mujer de Comodoro perdió la vida en un choque frontal sobre la Ruta Provincial 34

La víctima tenía 49 años y viajaba en un automóvil que impactó de frente contra una camioneta cerca de Trevelin. La Justicia secuestró ambos vehículos y trabaja para determinar cómo se produjo el siniestro.

Una mujer oriunda de Comodoro Rivadavia falleció este martes por la mañana luego de un violento accidente de tránsito registrado sobre la Ruta Provincial N° 34, en el tramo que conduce a Aldea Escolar, en cercanías de Trevelin.

El siniestro ocurrió alrededor de las 11 de la mañana, cuando un Ford Fiesta y una Toyota Hilux colisionaron de frente por motivos que todavía son materia de investigación. Tras el impacto, se desplegó un importante operativo con la participación de efectivos policiales, Bomberos Voluntarios, personal del Hospital Rural de Trevelin y Policía Científica.

De acuerdo con la información oficial, en el Ford Fiesta viajaban tres personas. La víctima fatal, una mujer de 49 años, ocupaba el asiento del acompañante y murió en el lugar a causa de las graves lesiones sufridas. El conductor del vehículo y otra mujer de 51 años resultaron heridos, siendo esta última trasladada al hospital para recibir atención médica.

En la camioneta Toyota Hilux viajaban un hombre mayor de edad junto a sus dos hijas, de 23 y 9 años. Los tres fueron derivados al Hospital de Trevelin para ser evaluados, aunque hasta el momento no se informó oficialmente la gravedad de sus lesiones.

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Horas más tarde, la Policía del Chubut confirmó que la mujer fallecida fue identificada como Karina Paola Alvarado, de 49 años y con domicilio en Comodoro Rivadavia.

Por disposición del fiscal de turno, Carlos Cavallo, ambos vehículos fueron secuestrados para la realización de pericias. Además, se dispusieron entrevistas a las personas involucradas y otras medidas destinadas a reconstruir la mecánica del accidente. El cuerpo de la víctima fue entregado a sus familiares.