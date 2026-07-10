Un perro callejero atacó a una nena de tres años en una plaza céntrica

El hecho ocurrió de manera imprevista en el concurrido espacio verde de Comodoro Rivadavia. La menor debió ser trasladada de urgencia al Hospital Regional por sus propios padres en la tarde de jueves.

Lo que prometía ser una tarde de esparcimiento familiar en uno de los puntos más transitados de la ciudad se transformó en una pesadilla. Una niña de tres años resultó herida tras ser atacada de forma repentina por un perro callejero en las inmediaciones de la Plaza España, el emblemático espacio céntrico ubicado entre las calles 25 de Mayo y Gil Álvarez.

Según testigos y fuentes vinculadas al hecho, el animal merodeaba la zona y parecía completamente inofensivo, una postal habitual en los espacios públicos de la ciudad. Sin embargo, en un segundo de extrema tensión, el can reaccionó de manera espontánea y, sin motivo aparente, arremetió contra la pequeña, logrando morderla.

Ante la desesperación de los presentes y la falta de ambulancias en el momento exacto del incidente, los propios padres de la menor actuaron con rapidez y la trasladaron por sus propios medios al Hospital Regional, donde ingresó por la guardia pediátrica para recibir asistencia médica inmediata, curaciones y evaluar el estado de las lesiones.