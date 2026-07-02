Un joven de Comodoro desarrolló una plataforma de IA para consultar leyes y fallos de Chubut

Con apenas 18 años, un estudiante comodorense creó una herramienta basada en inteligencia artificial que permite realizar búsquedas más rápidas y precisas sobre legislación y jurisprudencia provincial, utilizando información oficial y comprendiendo el contexto de cada consulta.

Un estudiante de 18 años de Comodoro Rivadavia diseñó una innovadora plataforma de inteligencia artificial orientada exclusivamente al ámbito jurídico de Chubut. El proyecto, denominado Chubut.IA, busca simplificar la consulta de leyes y fallos judiciales para abogados, jueces, funcionarios, estudiantes y cualquier persona interesada en acceder a información legal de la provincia.

Su creador, Román Jesús Perea, cursa el último año del Colegio Dean Funes y tiene previsto comenzar la carrera de Finanzas en la Universidad Católica Argentina una vez finalizados sus estudios secundarios. La iniciativa nació al detectar las dificultades que presentan los buscadores oficiales, que suelen depender de palabras clave y obligan a revisar numerosos documentos para encontrar antecedentes específicos.

A diferencia de esos sistemas tradicionales, la plataforma utiliza inteligencia artificial para interpretar el sentido de las consultas y localizar los fallos o normas más relevantes según el contexto planteado por el usuario. Para ello, recopila información proveniente de los sitios oficiales del Poder Judicial y de la legislación provincial.

Además, cada respuesta incorpora un enlace directo al documento oficial en formato PDF, lo que permite verificar la información, descargar el archivo e incluso imprimirlo. Según explicó el joven desarrollador, el sistema fue diseñado para trabajar únicamente con fuentes oficiales, reduciendo el riesgo de errores o respuestas inexactas que pueden presentarse en modelos de inteligencia artificial de uso general.

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Fuente: ADNSUR.