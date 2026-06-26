Un incendio en el patio de una vivienda fue controlado a tiempo gracias al aviso de vecinos

El hecho ocurrió durante la noche del jueves en la intersección de avenida Chile y San José de Jáchal. La rápida intervención de vecinos, la Policía y Bomberos evitó que las llamas alcanzaran la vivienda.

Un incendio se registró alrededor de las 21:00 del jueves 25 de junio en el terreno de una vivienda ubicada en la esquina de avenida Chile y calle San José de Jáchal.

Según se informó, el foco ígneo se originó en el patio del domicilio, donde no había personas al momento del hecho. La situación fue advertida rápidamente por vecinos del sector, quienes dieron aviso a las autoridades.

Gracias a la inmediata intervención de efectivos policiales y personal de Bomberos, el incendio fue controlado en pocos minutos, evitando que las llamas se propagaran hacia la vivienda y ocasionaran daños de mayor magnitud.

Hasta el momento, el personal de seguridad indicó que se desconocen las causas que originaron el fuego. No se reportaron personas heridas ni daños en la estructura de la casa.