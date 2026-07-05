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Política

Tres décadas después de ser echado por los Kirchner: Eduardo Sosa asumió como jefe de los fiscales de Santa Cruz

“Espero estar a la altura”, expresó tras la ceremonia; la disputa por recuperar el cargo y el papel del gobernador. Eduardo Sosa asumió este viernes como Procurador General de J

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Redacción
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Tres décadas después de ser echado por los Kirchner: Eduardo Sosa asumió como jefe de los fiscales de Santa Cruz

“Espero estar a la altura”, expresó tras la ceremonia; la disputa por recuperar el cargo y el papel del gobernador.

Eduardo Sosa asumió este viernes como Procurador General de Justicia de Santa Cruz, cargo del que había sido apartado en 1995 tras una reforma impulsada durante la gestión de Néstor Kirchner. La ceremonia se llevó a cabo en el Tribunal Superior de Justicia de la provincia y fue encabezada por el presidente del máximo órgano judicial, Gabriel Contreras Agüero.

Al finalizar el acto, Sosa expresó que espera “estar a la altura de las circunstancias” y aseguró que trabajará para aportar su experiencia al fortalecimiento institucional del sistema judicial santacruceño.

Su regreso representa el desenlace de una larga batalla judicial. Luego de haber sido desplazado de su cargo, Sosa recurrió a la Justicia y obtuvo en reiteradas oportunidades fallos favorables de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ordenaban su restitución. Sin embargo, durante años esas resoluciones no fueron cumplidas por los distintos gobiernos provinciales.

La situación comenzó a revertirse con la llegada del gobernador Claudio Vidal, quien impulsó un proyecto para restablecer la figura del Procurador General de Justicia y reparar, según los fundamentos de la iniciativa, una situación considerada contraria al orden institucional.

Antes de concretarse la restitución, Vidal mantuvo una reunión con Sosa y le manifestó su intención de reparar el perjuicio ocasionado, incluso ofreciéndole disculpas en representación del Estado provincial por lo sucedido décadas atrás.

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Con su asunción, la provincia da cumplimiento a una resolución judicial pendiente desde hace años y pone fin a uno de los conflictos institucionales más prolongados de la historia reciente de Santa Cruz.

Fuente: La Nación.

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