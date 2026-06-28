Tragedia en Venezuela: encontraron sin vida a la familia del futbolista argentino Lucas Trejo

La pareja y los dos hijos del jugador fueron hallados entre los escombros de un edificio que colapsó tras los fuertes terremotos que afectaron a la región de La Guaira. La noticia fue confirmada por el club donde milita el deportista.

El dolor golpeó de lleno al fútbol sudamericano luego de que se confirmara el fallecimiento de la familia del futbolista argentino Lucas Trejo, quien atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida.

De acuerdo con la información difundida en las últimas horas, los rescatistas encontraron sin vida a Yanina Maranella, pareja del jugador, y a los hijos de ambos, Aarón y Ainhoa, quienes permanecían desaparecidos tras los devastadores terremotos que sacudieron Venezuela.

La noticia fue confirmada por el Club Sport Marítimo de La Guaira a través de sus redes sociales, donde expresaron sus condolencias al futbolista y a sus seres queridos.

La familia residía en el edificio Cumanagoto, ubicado en la zona costera de Playa Grande, en el estado de La Guaira, una de las áreas más afectadas por los sismos de magnitud 7,2 y 7,5. Como consecuencia del desastre, la estructura colapsó por completo.

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El hecho generó una profunda conmoción tanto en el ámbito deportivo como en Córdoba, provincia de la que Lucas Trejo es oriundo, donde numerosas personas manifestaron su apoyo y solidaridad con el jugador en este difícil momento.