Tensión política por las millonarias tierras de YPF en Comodoro: cruce entre Torres, Luque, Othar y Ponce por el control de los bienes

El traspaso de tierras e inmuebles de la petrolera a la Provincia generó fuertes cruces entre funcionarios provinciales y referentes políticos de Comodoro Rivadavia, que reclaman participación en la definición del destino de esos activos.

La transferencia de tierras, edificios y otros bienes pertenecientes a YPF a la Provincia del Chubut abrió una nueva controversia política en Comodoro Rivadavia. La discusión se centra en quién deberá administrar ese patrimonio y cuál será el destino de activos considerados parte de la historia petrolera de la ciudad.

Tras conocerse el acuerdo alcanzado entre la empresa y el Gobierno provincial, el intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili, manifestó su preocupación y sostuvo que muchos de esos bienes forman parte de la identidad de la ciudad, por lo que consideró que deberían permanecer bajo la órbita local. Entre los activos involucrados se encuentran inmuebles históricos y terrenos vinculados al desarrollo de la actividad petrolera en la región.

Desde la Provincia, el gobernador Ignacio Torres defendió el convenio y anunció que impulsará mecanismos legislativos para garantizar que los bienes beneficien directamente a los habitantes de Comodoro. Según expresó, el objetivo es que esos recursos puedan ser destinados a instituciones, organizaciones comunitarias y proyectos de desarrollo para la ciudad.

La postura provincial fue respaldada por el ministro de Hidrocarburos, Federico Ponce, quien aseguró que el acuerdo permitió recuperar activos de gran valor económico y patrimonial. Además, indicó que la operación incluye compensaciones económicas, vehículos y propiedades que podrían ser utilizadas para fortalecer distintos servicios y programas en la región.

Por su parte, referentes del peronismo local, entre ellos el senador Carlos Linares y el diputado nacional Juan Pablo Luque, cuestionaron el esquema adoptado y reclamaron que los bienes sean administrados por la Municipalidad o permanezcan bajo control de la comunidad comodorense. También insistieron en la necesidad de avanzar con soluciones vinculadas a los pasivos ambientales derivados de décadas de actividad petrolera.

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Mientras continúa el debate político, el acuerdo deberá ser analizado por la Legislatura de Chubut, que tendrá la responsabilidad de evaluar la documentación y definir el marco legal para la utilización de los bienes transferidos. La resolución del tema podría marcar el futuro de parte del patrimonio histórico de Comodoro Rivadavia en la etapa posterior a la salida de YPF de la Cuenca del Golfo San Jorge.

Fuente: ADNSUR