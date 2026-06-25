SCPL regularizará las conexiones de agua en Bella Vista Sur y retirará mangueras irregulares

La medida comenzará el próximo 20 de julio y apunta a normalizar el servicio de agua potable en un sector del barrio. Los vecinos que aún no cuenten con conexión formal deberán gestionar el trámite correspondiente.

La Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) informó que, a partir del lunes 20 de julio, iniciará un operativo para normalizar las redes de agua potable en el barrio Bella Vista Sur. En ese marco, se procederá al retiro de las mangueras irregulares instaladas en las manzanas 18 y 20, ubicadas sobre la calle María Magdalena Güemes, entre Juan Martín Van Wyk y Dr. René Favaloro.

Desde el Departamento de Saneamiento indicaron que la medida busca garantizar el correcto funcionamiento del servicio y avanzar en la regularización de las conexiones domiciliarias de la zona.

Por este motivo, los vecinos que aún no cuenten con el servicio normalizado deberán acercarse a cualquiera de las oficinas comerciales de la SCPL para gestionar la correspondiente conexión domiciliaria. Los trámites pueden realizarse de lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas, en las siguientes sedes:

Oficina de Km. 8, ubicada en Alférez Alfredo Vázquez Nº 749.

Sede Central, en San Martín Nº 1641.

Oficina de Rada Tilly, en Juan Guteff Nº 2075, local 5.

Asimismo, para consultas o gestiones, los usuarios pueden comunicarse con "Lara", el asistente virtual de la SCPL, a través de WhatsApp al +54 9 297 526-0760.

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La cooperativa solicitó a los vecinos afectados realizar las gestiones correspondientes con anticipación para evitar inconvenientes una vez iniciado el operativo de regularización.